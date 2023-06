Venezia, «Acqua alta» terza libreria più social di tutta Europa

La libreria Acqua Alta spopola sui social, tanto che è stata definita come una delle librerie più instagrammabili d’Europa. Prima del piccolo scrigno veneziano di libri di ogni tipo solo la Shakespeare & Company, a Parigi e la Livraria Lello a Porto.

Gli hashtag che si riferiscono alla libreria sono oltre 56 mila 414 e, a conquistare bibliofili di tutto il mondo è soprattutto la scelta di disporre i volumi in contenitori non usuali, dalle vasche da bagno alle barche a remi e le gondole. Tutto – o quasi –, insomma, in chiave veneziana.

Nella ricerca condotta da The Knowledge Academy, che ha considerato i dati legati all’uso degli hashtag sui social, l’Acqua Alta è l’unica realtà italiana. Nella top 10 compaiono due librerie di Londra, una di Alnwick – sempre nel Regno Unito – due del Portogallo, una di Berlino e una di Bucarest.

Per i proprietari dell’Acqua Alta non è niente di nuovo. «Siamo instagrammabili, sì» commenta Lino Frizzo, «a piacere è soprattutto la scala di libri». Con una punta di dispiacere, Frizzo racconta di come un’alta percentuale di persone entra nel negozio solo per le foto, «senza rendersi conto della qualità dei libri che vendiamo, l’80% sono usati, edizioni particolari e introvabili, è un peccato».

Bene, quindi, che a tutto il mondo piaccia il locale di Frizzo, ma un po’ meno bene che siano sempre meno i visitatori che entrano con un reale interesse per i libri. Il fenomeno, ovviamente, è esploso dopo l’avvento dei social con gli influencer che hanno scattato e condiviso su Instagram e TikTok foto e video sulla libreria, rendendola una tappa fissa da visitare per chi mette piede a Venezia. «Sarebbe bello se facessero una foto in meno, e comprassero un libro in più» conclude Frizzo, mentre assiste al viavai di turisti con il cellulare in mano. Immortalano ogni angolo, migliorano la qualità dei colori, sorridono all’obiettivo e pubblicano immediatamente, per far sapere a tutti che anche loro sono passati di lì. Assistono immobili alla scena anche i libri, dai loro scaffali instagrammabili.