Lavoratori Actv e donatori Avis: stop ai permessi automatici, scontro tra azienda e addetti

Dopo dieci anni in cui tutto filava liscio tra Avis provinciale e azienda dei Trasporti, martedì 27 giugno le nuove disposizioni di Giovanni Seno hanno causato qualche screzio. Al centro della polemica, che potrebbe crescere nei prossimi giorni, c’è la decisione del direttore generale di Actv e Avm di non dare più permessi in automatico a chi chiede di andare a donare il sangue, permesso che dura per legge una giornata pagata dall’Inps e che fino ad adesso era utilizzato da circa 600 lavoratori su quasi tremila dell’azienda, quattro volte all’anno quando si voleva, comunicandolo al datore di lavoro 24 ore prima.

Dal primo luglio i lavoratori della navigazione dovranno chiedere almeno 10 giorni prima il permesso con la possibilità di sentirselo negare se l’azienda ha necessità di coprire i servizi.

Per Avis si tratta di un colpo basso e illegale per legge, deciso per supplire alla mancanza di organica, una decisione vergognosa che lede i diritti della persona e soprattutto danneggerà chi ha bisogno di sangue. Insomma, un gesto di mancanza di rispetto per Avis che ha già informato i sindacati dell’accaduto.

Per l’azienda dei trasporti invece si tratta soltanto di una questione di organizzazione. L’azienda però nega di impedire ai lavoratori di andare a donare il sangue, anzi. L’unica cosa che chiede è che ci sia un preavviso di dieci giorni in modo da non danneggiare il servizio pubblico. Secondo l’azienda il fatto che il permesso di donare il sangue dia la possibilità al donatore di assentarsi per un giorno intero dal lavoro comunicandolo 24 ore prima, è un problema che ricade sul cittadino.

Sembra infatti che molti lavoratori scegliessero di donare il sangue a Natale o nei giorni in cui erano già previste delle ferie di colleghi con il risultato che l’azienda non riusciva a organizzarsi. Actv e Avm hanno quindi fatto sapere che non c’è nessuna intenzione di disincentivare, ma solo di organizzarsi meglio.

Per Mario De Marchi dell’Avis provinciale questa decisione rischia invece di avere delle gravi conseguenze, soprattutto in una fase in cui c’è già tantissima carenza di sangue. «Dal 2016 a oggi abbiamo perso già 4000 sacche di sangue a livello provinciale e il fatto di doversi programmare o di sentirsi dire che non è possibile quel giorno, rischia di peggiorare la situazione» spiega. «Abbiamo circa 600 donatori della navigazione tra Venezia e Chioggia che ci assicurano 1600 sacchi all’anno e non si può interferire per legge». Dieci anni fa alcuni lavoratori della navigazione avevano fatto ricorso (e lo avevano vinto) contro l’azienda perché erano stati raggiunti da sanzioni disciplinari per essersi recati a donare il sangue. Ora la situazione potrebbe ripetersi.