A fuoco il magazzino, paura per l’esplosione delle bombole da sub

Incendio in via Massaua a Cortellazzo. Intorno alla mezzanotte di mercoledì 28 giugno ha preso fuoco un magazzino per il ricovero attrezzi con tettoia, adiacente l'abitazione al civico 43 di Fabio Serafin.

La famiglia si è subito messa in salvo e ha dato l'allarme. Un incendio spettacolare che ha svegliato di soprassalto tutta la frazione di Jesolo.

I vicini erano terrorizzati anche perché nel magazzino erano accatastate delle bombole da sub che sono esplose una dopo l'altra in sequenza impressionante.

Fulvio Guiotto, vicino di casa, si è quasi sentito mancare dalla paura per gli scoppi a ripetizione. Sul posto i vigili del fuoco di Jesolo, San Donà e Mestre per domare le fiamme, lavorando in sinergia tra le squadre quasi tutta la notte. Fortunatamente non ci sono stati feriti.