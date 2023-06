Grandine fra Ceggia e Torre di Mosto, danni al 20% della produzione. Colpiti vigneti e soia

Prima grandinata importante nelle campagne tra Piavon e Livenza, «danneggiato circa il 20% in media della produzione». Una violenta grandinata si è abbattuta, nel tardo pomeriggio di martedì 27 giugno, in una fascia di territorio ristretta compresa tra Ceggia e Torre di Mosto.

Circa un quarto d’ora di grandinata intensa, con chicchi di medie dimensioni frammisti ad alcuni chicchi più grossi, «come noci», dicono gli agricoltori.

La zona più colpita è quella dell’area di Rivazancana, dove il danno ammonta anche al 40-50 per cento, e poi attorno a Gainiga, dove la percentuale di produzione danneggiata si aggirerebbe intorno al 20%. In particolare i vigneti, ma anche la soia e la produzione orticola, come i pomodori. Altrove, nella campagna ciliense più a ridosso del confine con San Donà, i danni sono più limitati, nell’ordine del 5-10%.