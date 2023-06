Dalla Festa del Sacrificio a Mestre un appello agli islamici a donare il sangue

Migliaia di musulmani in festa hanno pregato a partire dalle sette di questa mattina, mercoledì 28 giugno, per festeggiare la Eid al Adha, la Festa del Sacrificio, seconda ricorrenza islamica più importante dopo il Ramadan.

A Mestre i musulmani bengalesi e non solo hanno si sono riuniti al parco del Piraghetto (con qualche ritardo per via del terreno bagnato e di alcuni teli volati via) grazie all'associazione Giovani Per l'Umanità, ma anche alla Madonna Pellegrina ad Altobello, in via Linghindal, laterale via Torino, e poi a Marghera, in via Paolucci (i bengalesi), in via Monzani e soprattutto in via Lazzarini, dove si trova il Centro di preghiera della Comunità Islamica di Venezia e Provincia e convergono numerose etnie.

I fedeli di Allah hanno pregato anche a Spinea, Mirano, Quarto, San Donà di Piave.

Dalla Festa del Sacrificio l'attualizzazione con l'invito a donare il sangue. Spiega Sadmir Aliovsky, presidente della Comunità islamica di Venezia: "Quest'anno la Comunità Islamica di Venezia festeggia due eventi molto importanti, "il sacrificio e il Dono. Il primo è quello di ricordare Abramo, cioè la fermezza di Abramo nella sua fede in Dio nonostante abbia vissuto in un'epoca politeista dove veniva praticato il sacrificio di vite umane come dono per Dio". Prosegue:"Il secondo invece è che Iddio di Abramo, a differenza delle altre divinità, risponde a questo sacrificio crudele ed infatti dona ad Ismaele un'altra possibilità, un'altra vita. Quindi il sacrificio viene scambiato con il dono di vita.

Ecco cari cittadini, e qui mi rivolgo soprattutto ai musulmani veneziani, oggi in questa festa ringraziando il presidente Avis Giorgio Brunello. Abbiamo avuto l’onore di collaborare con l’Avis comunale di Mestre e Marghera che venerdì sarà presente con un intero staff nel nostro centro islamico in via Lazzarini 3, non solo per passare un messaggio forte ma anche per sensibilizzare ed invitare alla partecipazione. Oggi siamo richiamati a sacrificarci nel dono: donare per salvare una vita".