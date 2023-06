Centri estivi a Venezia: ecco tutte le proposte

In fatto di centri estivi, c’è solo l’imbarazzo della scelta per le famiglie. Dallo sport all’inglese, dai giochi di gruppo alla natura, le famiglie hanno a disposizione un’offerta diversificata di proposte per impegnare le giornate di bambini e ragazzi.

Nonostante l’inflazione abbia fatto temere a molte famiglie di assistere a costi esorbitanti per riempire le giornate dei figli, non è stato così e sembra che i prezzi siano rimasti in media gli stessi dello scorso anno: 100 euro a settimana per la mezza giornata, pranzo escluso, 200 per l’orario prolungato fino alle 16.30, con leggere variazioni in base all’età.

«Mai come quest’anno l’offerta messa a disposizione è ricchissima e competitiva» ha commentato l'assessora Laura Besio, ed effettivamente, le proposte sono tantissime.

A Castello dal 3 al 28 luglio l’asd Rugby in Laguna porterà l’attività fisica e lo spirito di squadra a Castello con i Pirati della Laguna Summer Camp, in campo de le Gate.

Sport al centro anche all’Arsenale con il centro estivo dell’asd Ginnastica artistica veneziana, dal 3 al 21 luglio. La pratica sportiva e lo spirito di squadra arrivano anche a Murano con le proposte dell’asd Mare, a Palazzo Da Mula, per gli alunni della scuola primaria.

«Ti gà voia de pescar?» recitano le locandine che annunciano le attività in programma dal 3 al 14 luglio.

Andrà avanti fino a settembre, invece, il campo estivo della Compagnia della vela, sull’Isola di San Giorgio, per avviare bambini e ragazzi allo sport d’acqua.

Sport anche a Malamocco, con la Lega Navale Italiana - sezione di Venezia che propone attività e iniziative per bambini e ragazzi fino al 28 luglio.

A Murano, poi, si gioca a tennis con la Tennis canottieri Murano, che offre attività e corsi fino al 28 luglio, dalle 8.30 alle 12.30.

Lo sport è di casa anche a Cannaregio, con il centro estivo no stop di Sant’Alvise - pensato per la scuola primaria e secondaria - che offre giochi, divertimento e attività all’aria aperta fino alla ripresa della scuola. La musica farà invece da padrona a San Servolo, con le attività - dall’improvvisazione jazz al flauto traverso e al canto - proposte dall’Accademia Musicale Giuseppe Verdi, per ragazzi delle medie e superiori.

Musica, creatività, giochi di gruppo e natura sono al centro delle proposte dell’associazione BarchettaBlu di Dorsoduro, dal 3 al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, la scuola materna Giustinian in Rio Terà dei Pensieri organizza un centro estivo che durerà per tutto il mese di luglio. Alla scuola dell’infanzia guarda anche la ludoteca Baba Jaga della Giudecca, con giochi e attività in programma per tutto il mese di luglio e agosto. La cultura sarà invece la grande protagonista dell’estate del campo estivo “musei in gioco”, organizzato dalla Fondazione Musei Civici - Move Education, per bambini dai 7 agli 11 anni.

Dopo una prima manche nel mese di giugno al Museo di Storia Naturale, l’appuntamento è ora per agosto (dal 28 all’8 settembre)nel giardino di Ca’ Rezzonico. Anche l’associazione culturale Didatticando propone fino a settembre una serie di iniziative negli scrigni di cultura e arte disseminati nella città, da Palazzo Grimani alla galleria Giorgio Franchetti, ma anche il Museo di Arte Orientale e il Museo Archeologico. Tanti, poi, anche i grest organizzati dalle parrocchie di tutti i sestieri e delle isole, concentrati nel mese di luglio e dedicati alla salvaguardia del creato.