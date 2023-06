Tentano l’assalto al bancomat, ladri fatti fuggire dai passanti

Tentavano di far saltare il bancomat della Banca Prealpi San Biagio di via Fausta a Cavallino, ladri messi in fuga intorno alla mezzanotte di mercoledì 28 giugno.

I malviventi hanno visto dei passanti e quindi hanno preferito desistere. Sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri, giunti sul posto per le indagini e il rilevamento delle impronte digitali.

Si cerca di capire che tipo di esplosivo volessero innescare i banditi e cercare inoltre eventuali collegamenti con altri colpi messi a segno nei giorni scorsi in altri istituti di credito della regione.