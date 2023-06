Spacciatori e pregiudicati tra i clienti, chiuso per 15 giorni il bar La Cueva a Mestre

Chiuso per 15 giorni il bar La Cueva di via Piave a Mestre. È la conseguenza dei numerosi controlli eseguiti dalle forze dell’ordine che in più occasioni hanno riscontrato la presenza, all’interno del locale, di spacciatori e pregiudicati.

In due occasioni la Polizia locale ha pure arrestato due stranieri con diverse dosi di sostanza stupefacente. L’ultimo arresto risale a lunedì quando in manette era finito un nigeriano trentenne trovato in possesso, oltre che di cocaina, anche della famigerata e pericolosissima eroina gialla.

I vigili avevano notato che lo spacciatore era entrato al bar La Queva e si era seduto. Era evidente, per gli agenti, che stesse attendendo le chiamate dei clienti e per passare inosservato si era confuso tra i presenti nel locale. In quel momento all’interno del bar c’erano una ventina di avventori.

Poco dopo sono entrati anche i vigili vestititi in borghese. Come si sono diretti verso lo straniero, questi ha capito subito che i due agenti stavano cercando lui. Ha tentato la fuga. Prima ha sgomitato e spintonato i clienti per scappare, poi ha raggiunto la strada. Ma qui gli inseguitori lo hanno bloccato prima che riuscisse a buttare la droga che aveva addosso. In tasca, nascoste in due sacchettini, hanno trovato le dosi di eroina e cocaina.