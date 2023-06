Locale fracassone, chiude per tre giorni il bar «Al Mercato» di Venezia

“La Pescheria” è il primo locale chiuso per tre giorni dalla Polizia locale perché non rispetta le regole in materia di rumore. Il segnale che viene messo in pratica il giro di vite nei confronti del locali fracassoni, annunciato dieci giorni fa dal comandante della Polizia locale Marco Agostini.

Il bar che ha l’attività sospesa da ieri e fino a domani, apre i battenti proprio in pescheria ed è un locale storico famoso un tempo per essere stato un tempio dei tramezzini in centro storico.

La chiusura è arrivata dopo la contestazione con altrettanti verbali di due violazioni all’orario oltre al quale non si può fare musica e ai decibel.

Sono venti i locali considerati fracassoni in città. Alcuni a Mestre, ma per la grande maggioranza si trovano in centro storico.

E a questi locali e alla città rumorosa la Polizia locale ha lanciato la sfida.

«Non controlleremo solo i decibel, ma anche l’orario entro il quale la musica deve terminare.

Una nuova filosofia per rendere la città più silenziosa di notte» spiega Marco Agostini, comandante della Polizia locale, «Non sarà una cosa immediata, ma alla fine ci riusciremo».

Quello che spaventa gli esercenti è il fatto che alla seconda sanzione l’attività del locale viene sospesa tre giorni, mentre alla terza quindici giorni. E si ricomincia da qui con la sordina a bar, locali vari, feste e karaoke vari. Ora gli abitanti di via Verdi, sperano che la sordina arrivi anche da loro.