Borseggiatori in trasferta dalla Lombardia: c’è un’organizzazione dietro agli scippi a Venezia

Gli investigatori dei Carabinieri sono convinti che i gruppi di borseggiatori che operano in centro storico abbiano un legame tra loro.

Magari di appartenenza a clan famigliari, per questo non escludono che vi sia un’associazione a delinquere che tira le fila del fenomeno.

Come in passato venne dimostrato per gli accattoni che si muovevano nel rispetto dettate dai legami di famiglia e appartenenza a clan.

Da mesi i militari stanno ricostruendo la composizione dei gruppi che battono la città identificando tutti coloro che vengono considerati dei potenziali borseggiatori o borseggiatrici.

Diciotto sono le persone fino ad oggi identificate e tutte con precedenti per borseggio, non solo a Venezia ma pure in altre città dell’Italia del nord.

Di queste 4 sono uomini e tutti romeni. Le altre 14 sono donne di origine rom: 4 croate e 10 bosniache. Nessuna di loro vive in Veneto. Le donne provengono dai campi nomadi della Lombardia mentre gli uomini sono ospiti di connazionali in altre città del Veneto e del Friuli. In centro storico arrivano ogni mattina in treno oppure accompagnate da altri rom con furgoni.

Da tempo spiegano i carabinieri hanno abbandonati i vestiti caratteristici della popolazione nomade indossando abiti che le fanno passare inosservate e somiglianti ai turisti che ogni giorno invadono calli e campi. Quasi tutte quelle controllate indossavano abiti acquistati nei negozi Zara.

Ma ci sono dei tratti che comunque i carabinieri ma anche gli appartenenti ad altre forze dell’ordine che combattono questo fenomeno, hanno imparato a riconoscere quali caratteristici delle borseggiatrici: grandi cappelli tipo Panama, altrettanto ampi foulard, lo zaino portato davanti e delle cartine toponomastiche in mano.

Cappelli e foulard servono per nascondere il volto durante e dopo il borseggio sia a chi vede ma anche al sistema di telecamere di sicurezza disseminate in città. Mentre lo zaino e la cartina servono a nascondere le mani quando queste hanno colpito e borseggiato.

Quanto rende borseggiare a Venezia

Parecchio perché sia le donne che gli uomini che si dedicano a questa attività puntano a turisti come statunitensi, coreani e giapponesi.

Un tempo anche russi. Tutti turisti che usano avere parecchi soldi in contanti nel portafogli. A singola borseggiatrice una giornata di lavoro a Venezia può rendere anche oltre 300 euro.

Intanto ieri il giudice dopo aver convalidato l’arresto a liberato senza nessuna misura cautelare, le due bulgare trentenni arrestate domenica dalla Polizia locale nei pressi dell’imbarcadero della “linea 2” davanti alla stazione.

Le due avevano poco prima dell’intervento degli agenti alleggerito una turista statunitense di 80 anni, portandole via il portafogli con all’interno oltre 700 euro e i documenti. L’anziana non si era accorta di nulla. Il processo, in teoria, si svolgerà a fine luglio.