Rimborsi spesa e smart working: ecco il nuovo contratto della Biennale di Venezia

Aumento dei buoni pasto, smart working, rimborsi spesa.

È stato rinnovato il contratto integrativo per i dipendenti tra la Fondazione La Biennale e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che interessa oltre 110 lavoratori.

Scaduto il 31 dicembre 2022 il precedente contratto, i rappresentanti dei lavoratori hanno presentato la piattaforma di rinnovo che comprende due parti: una economica e l’altra più legata al welfare e allo sviluppo delle competenze.

Per quanto riguarda la parte economica, in questi mesi la trattativa ha ruotato attorno all’eliminazione del contributo a carico dei dipendenti sul proprio buono pasto (su 6,61 euro di quello precedente, uno e 32 centesimi era a carico del lavoratore trattenuto in busta paga).

Ora l’accordo prevede che non solo il buono pasto sia stato alzato a 7 euro ma sia del tutto a carico de la Fondazione La Biennale.

i rimborsi spesa

Un altro elemento riguardava i rimborsi spesa dei dipendenti e collaboratori; prima i direttori artistici avevano diritto a 60 euro per il vitto e 50 euro per i dipendenti, mentre ora la quota è stata aggiornata a 80 euro per i primi e a 70 per i secondi.

In caso di trasferte, l’alloggio passa da 250 a 350 per i direttori artistici e da 200 a 250 euro per i dipendenti.

Inoltre, per la prima volta, è stata garantita la possibilità ai lavoratori di aderire a una piattaforma welfare, dove l’ente si farà carico dei costi di attivazione e formazione.

Per lo sviluppo professionale, l’accordo prevede di proseguire con i piani di formazione, che possono essere rivolti a tutto l’organico ma possono essere anche mirati alle specifiche professionalità tramite la raccolta di fabbisogni individuali e/o collettivi.

È stato confermato inoltre l’accordo sullo smart working, altrettanto scaduto, che prevede la possibilità per tutti i dipendenti interessati di lavorare a distanza, per un massimo di quattro persone per settore; questo permetterà di garantire un presidio minimo, anche perché per la Fondazione La Biennale è importante lo scambio di informazioni tra i vari comparti.

«L’intesa dà una risposta alle necessità sollevate dal personale nel corso delle assemblee» spiega Silvia Salvati di Fisascat Cisl Venezia «e che dimostra l’impegno e la costanza nel mantenere un dialogo costruttivo con la direzione di un importante ente come la Fondazione La Biennale , frutto anche dell’impegno dei quattro componenti della Rsu».

Il nuovo contratto siglato nei giorni scorsi scadrà il 31 maggio 2027.

«Non era scontato confermare e migliorare quanto già presente e il risultato ottenuto non può che soddisfarci. Non è da dimenticare inoltre che questa è una realtà che sa influenzare con l’offerta artistica proposta, anche in maniera importante, i flussi turistici internazionali, pertanto influenzando a propria volta le presenze a Venezia.

Questo è reso possibile anche grazie al lavoro svolto da tutto il personale. I temi che abbiamo introdotto o aggiornato» conclude spiega Silvia Salvati »saranno comunque oggetto ed occasione di un confronto continuo con la stessa Fondazione».