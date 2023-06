Mestre, migliaia di musulmani in preghiera per la Festa del Sacrificio, la Eid al-Adha

Migliaia di musulmani in preghiera per celebrare la Festa del sacrificio di Abramo, la cosiddetta Eid-al-Adha, che cade il 28 giugno, con l’avvistamento della luna nuova di martedì sera, durante la quale si visitano gli anziani e si fanno regali ai bambini.

Si tratta della seconda ricorrenza più importante per i fedeli di Allah dopo il mese del digiuno, ossia del Ramadan, che evoca il celebre episodio riportato nel Corano.

Secondo la tradizione islamica, nel giorno della festa il capo-famiglia sacrifica come Abramo un animale, oggi si utilizzano anche le App e gli stranieri in Italia spesso devolvono offerte per il proprio paese di origine con un semplice “clic”.

L’appuntamento è al parco del Piraghetto, a partire dalle otto del mattino, dove si riuniranno i bengalesi del centro città, grazie al coordinamento di Prince Howlader e dell’associazione Giovani per l’Umanità.

Ma i bengalesi si ritroveranno a pregare, sempre a Mestre, anche ad Altobello, in via Linghindal, laterale di via Torino e in altri centri di culto.

E poi a Marghera, in via Lazzarini, dove si trova la sede della Comunità Islamica di Venezia e Provincia, che riunisce moltissime etnie e nazionalità, primi turni alle 7 e alle 7.30. E ancora in via Monzani e in via Paolucci.