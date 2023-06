Jesolo, dimissioni a sorpresa dell’assessore Perazzolo

Dimissioni a sorpresa per l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo. Dopo che Moira Montagner, capogruppo in Consiglio comunale di Progetto Civico, proprio con Perazzolo referente, aveva lasciato il gruppo annunciando un nuovo soggetto politico, era già venuto meno l'appoggio in Consiglio per Perazzolo. L'avvocato Montagner aveva parlato esplicitamente di "dignità e onestà" alla base della sua scelta pur continuando ad appoggiare la maggioranza.

Poi la lettera di Daiana Orfei, protagonista di spettacoli circensi al lido, che ha difeso l'assessore contro le malelingue sui loro rapporti privilegiati di amicizia. E oggi, martedì, sono giunte le dimissioni di Perazzolo, uno dei politici più votati, passato dalla maggioranza uscente di Valerio Zoggia a quella di Christofer De Zotti. Il sindaco per il momento non si è espresso e attende di riflettere sulle motivazioni.