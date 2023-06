Schianto a Chioggia nel giorno dell’esame di Maturità, 18enne cameriere in prognosi riservata

Un 18enne maturando con la testa sulle spalle, tanto che lavora già in un ristorante, è ricoverato in prognosi riservata. Martedì mattina ha sostenuto l’orale alla Maturità, poi era andato a trovare i suoi colleghi al ristorante Le Tegnue Beach di Sottomarina e sulla via del ritorno a casa lo schianto.

E’ il bilancio di un gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì, in via Foscarini, la strada che costeggia l'argine del Brenta e che dalla zona dei campeggi porta verso l'abitato di Brondolo. Un'auto ed una moto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stato L.P., un diciottenne di Chioggia, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mestre dove sta lottando tra la vita e la morte.

La dinamica non è ancora stata chiarita del tutto dalle forze dell'ordine ma, a quanto pare dalle prime ricostruzioni, sembra che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una curva e che, probabilmente, uno dei due non si sia accorto che stesse arrivando l'altro in senso opposto. Già di per sé via Foscarini è una stradina, nella quale faticano a passare due automobili, che dovrebbe essere di servizio per chi abita nella zona, ma che invece viene utilizzata anche dai vacanzieri per uscire da Sottomarina evitando la coda di viale Mediterraneo.

«Rischiamo di perdere un ragazzo esemplare» dice il titolare del ristorante Le Tegnue Beach «per colpa di una strada da Medioevo. Ho attività a Jesolo e Padova, ma non ho mai visto una strada del genere, così vergognosa, portare verso una zona turistica. Speriamo che il nostro dipendente riesca a cavarsela ma è una situazione veramente assurda».

Il giovane, in sella alla sua moto, stava sostenendo proprio in questi giorni gli esami di maturità e, al tempo stesso, lavorava presso il ristorante Le Tegnue Restaurant, nello stabilimento balneare Le Tegnue Beach. Ed era proprio appena uscito dal ristorante, avendo terminato il suo turno di lavoro, quando ha deciso di imboccare via Foscarini per tornare a casa. In direzione opposta una utilitaria condotta da una persona non del posto che invece si stava dirigendo proprio verso l'area dei campeggi. In prossimità di una curva l'impatto, violento, tremendo, frontale.

Auto e moto sono finiti fuori strada, sui campi che corrono accanto alla strada. La macchina si è ribaltata ma il conducente fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza. Malissimo è, invece, andata al ragazzo che nella caduta ha perso il casco, che forse non era allacciato a dovere, e ha sbattuto violentemente la testa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia locale incaricata dei rilievi di rito, anche i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimare il 18enne che era andato in arresto cardiaco.

Nel frattempo è arrivato l'elicottero del Suem che ha caricato il motociclista e lo ha trasportato all'ospedale di Mestre, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Sotto accusa anche la strada che non riesce a reggere un certo tipo di traffico, mentre la famosa Strada degli orti, che dovrebbe dare maggior respiro al traffico dei vacanzieri, per il momento resta solo un'idea sulla carta da parecchi anni.