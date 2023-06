Venezia, due alberghi a tre stelle al Tronchetto: investimento di 115 milioni di euro

Due alberghi - un cantiere è già a buon punto, l’altro aprirà entro metà luglio - e la nuova stazione dei carabinieri, già ultimata e funzionante. L’isola del Tronchetto cambia volto, assume nuovi funzioni turistiche, da isola dei parcheggi e dei trasporti si trasforma in isola degli hotel. Una delle ultime frontiere possibili dopo la delibera stoppa alberghi che però esclude proprio il Tronchetto e la Giudecca. Per vedere la trasformazione alberghiera compiuta bisognerà attendere almeno la fine del 2024. Due progetti, due strutture a tre stelle per un investimento complessivo di circa 115 milioni di euro che porteranno nell’isola del Tronchetto 770 stanze. Entrambi i progetti sono seguiti dallo studio di architettura H&A (Michele Carrano, Piero Giovannini, Carlo Pagan e Antonio Pantuso).

L’Hotel Hilton dei lituani apex

Di fronte agli uffici di Avm-Actv e a fianco del grande parcheggio multi-piano, sorgerà il nuovo hotel a tre stelle e di tre piani della catena Hilton- Hampton: 330 stanze, bar e ristorante che dovrebbero essere aperti a tutti, e non solo ai clienti. Ci saranno anche due sale riunioni, un centro fitness e una zona di lavoro dedicata. L’investimento di 45 milioni di euro è opera della società lituana Apex che, portafogli alla mano, sta facendo una serie di importanti investimenti in tutta Europa e anche in Italia, nello specifico proprio in Veneto. A fine maggio infatti il gruppo, insieme alla holding rumena la rumena Pavăl, ha acquistato anche il Grand Hotel Gardone sul lago di Garda con l’obiettivo di trasformarlo, dopo una ristrutturazione il cui costo è stimato in 45 milioni di euro, in un hotel a 5 stelle. Sarà un tre stelle Superior invece quello del Tronchetto. «Sarà pronto per la fine del 2024», spiega l’architetto Giovanni, «le torri che ora si vedono nel cantiere sono i vani scala. Da qui in poi il cantiere procedere più velocemente perché vedrà l’inserimento di strutture prefabbricate. Il fatto di avere, come studio, la progettazione anche dell’altra struttura, ci ha permesso di coinvolgere i due progetti in un unico disegno di tutta quest’area del Tronchetto».

I francesi di B&B

Per entrare nei lotti identificati con i numeri due e tre bisogna, dall’area di cantiere dell’Hilton, attraversare la strada e affacciarci alla laguna in quella porzione dell’isola che guarda Porto Marghera. È qui che, nell’arco di qualche giorno, sarà allestito il cantiere e inizieranno i lavori per la realizzazione della seconda grande struttura alberghiera: un albergo, modulato in più edifici, del gruppo francese B&B che poi vuol dire Goldman Sachs che qualche anno fa ne ha acquisito la proprietà da Pai Partners. Nel 2021 Goldman Sachs ha investito 300 milioni per lo sviluppo della catena in Italia e nell’Europa dell’Est e oltre 60 di questi milioni sono arrivati all’isola del Trochetto. Anche in questo caso la struttura sarà a tre stelle, avrà 440 stanze e sarà conclusa tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. «Sarà una struttura prefabbricata in legno, con i mattoni a faccia vista», dice l’architetto Carrano, «con due giardini affacciati alla laguna, dalla parte di Porto Marghera, e due ristoranti, uno al piano terra e uno all’ultimo piano, con un’ampia terrazza». Prevista anche piscina e centro congressi. Il B&B Hotel Venezia sarà la quinta struttura del gruppo in Veneto, dopo Verona, Treviso, Padova, Chioggia e Cortina d’Ampezzo.

Le altre aperture

Entro fine anno dovrebbe aprire l’hotel di lusso Airelles alla Giudecca, al complesso delle Zitelle (immobile di proprietà dell’Ipav) mentre è stato aperto poche settimane fa, nell’ex sede della Camera di commercio, il Nolinski Venezia, albergo di lusso a 5 stelle con 43 camere di cui 13 suite.