Venezia, una caserma dei carabinieri nell’isola dove regnava l’illegalità

Dal l’isola dell’illegalità alla porta d’ingresso alla città dove due caserme regalano senso di sicurezza al turista che arriva dalla terraferma. In pochi anni il Tronchetto si è trasformato da brutto biglietto da visita della città in presidio di legalità. Dopo la sede del comando della polizia locale con la moderna Smart Control Room, ora la caserma dei carabinieri. La struttura dell’Arma era attesa da anni e l’iter per realizzarla era stato accelerato dopo l’ennesima inchiesta sulla malavita organizzata che aveva messo radici al Tronchetto, in particolare per quanto riguarda il trasporto acqueo dei turisti.

Da un mese e mezzo la caserma è stata resa operativa e vi lavorano quattordici carabinieri che consentono la copertura dei quattro turni previsti dall’organizzazione dei servizi. Praticamente ha competenza su tutto il sestiere di Santa Croce e i suoi carabinieri coprono un territorio che va dal Tronchetto a santa Margherita. In sostanza sostituisce quella che un tempo era la stazione carabinieri Scali con caserma alla stazione Marittima. Nell’edificio realizzato dal comune trovano spazio gli uffici e gli alloggi per il comandante e il suo vice. Da questa stazione dipende anche il posto fisso dell’Arma che si trova a piazzale Roma.

Fino ad alcuni mesi fa i carabinieri che ora prestano servizio nella nuova struttura erano ospiti della caserma della Polizia locale che aveva messo a loro disposizione alcune stanze. L’inaugurazione ufficiale avverrò forse a settembre alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto. Prima non è stato possibile per i vari impegni dello stesso ministro.