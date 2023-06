Rischia di annegare in mare, salvata da una coppia di gemelli bagnini

Salvataggio in extremis lunedì 26 giugno alle 14.30 di una 60enne mestrina che stava annegando in mare a Cavallino Treporti mentre nuotava.

La donna è stata notata da altri bagnanti e segnalata ai bagnini della Blue Sea che vigilano alla torretta 12 mentre annaspava in superficie ad alcune decine di metri dalla battigia, dove l'acqua raggiunge circa un metro e sessanta centimetri di profondità.

A trarla in salvo i due bagnini, fratelli gemelli, Gerardo e Luigi Vidal, titolari dell'omonimo consorzio Blue Sea.

"Quando l'abbiamo afferrata in mare per riportarla a riva, stava già perdendo i sensi e mostrava già la schiuma alla bocca, tipica di chi ha ingerito acqua di mare", spiegano i due addetti al salvamento che hanno agito supportati da altri due bagnini della loro società, "Una volta tratta in salvo, la donna aveva il battito flebile ed abbiamo dovuto compiere varie manovre per rianimarla in attesa dell'autoambulanza".

La bagnante è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Jesolo.