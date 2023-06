Investimento mortale lungo la linea Treviso-Portogruaro

Ennesima tragedia, che ancora una volta vede coinvolto il trasporto su ferro del veneziano.

Una persona è morta dopo essere stata investita, lunedì sera attorno alle 21, da un treno in corsa, che stava procedendo lungo il suo tragitto. Il macchinista ha visto la persona, ma non ha potuto fare nulla per per fermare il convoglio.

«Dalle ore 21 sulla linea Treviso - Portogruaro» si legge sul sito di Rete Ferroviaria Italiana «la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di San Stino per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria». Questo il messaggio.

Il fatto è accaduto all’altezza di via Lison, nella località di Belfiore, a Pramaggiore

Sul posto I vigili del fuoco, che hanno contattato la Polizia ferroviaria. A quest’ora, lungo la tratta in questione, il traffico è composto soprattutto da treni merci, oltre che da treni passeggeri