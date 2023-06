Non versarono la tassa di soggiorno. La Corte dei conti condanna due hotel di Venezia

Devono versare al Comune di Venezia uno 36 mila euro e l’altro 16 mila. Il corrispettivo di tasse di soggiorno che hanno intascato dai clienti ma che per alcuni anni non hanno versato nelle casse di Ca’ Farsetti. Sono i titolari di alcune strutture ricettive del centro storico e del Lido. A stabilirlo è stata la Corte dei Conti.

Per la legge infatti «il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune». Il gestore non assume la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, che è pur sempre un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico. Da qui la competenza della Corte dei Conti.

Nel primo caso il Comune, con una nota del 21 settembre del 2018 firmata dal dirigente del Settore Tributi, ha segnalato alla Procura regionale di della Corte dei Conti l’omesso riversamento nella tesoreria comunale delle somme incassate, a titolo di imposta di soggiorno, dal gestore dell’Hotel Reiter, con sede in Gran Viale Santa Maria Elisabetta 57/B, al Lido.

Il Comune attestava il parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei titolari dell’hotel per l’anno 2014, nonché l’omesso versamento del tributo nelle casse comunali per gli anni 2015 e 2016. Sulla base dei conteggi eseguiti dagli uffici comunali, la società Reiter avrebbe accumulato un debito complessivo nei confronti dell’amministrazione comunale di ben 36. 415 euro. Per i giudici contabili la società era consapevole di quanto commetteva. Quindici sono «tutti gli elementi della fattispecie di danno erariale imputabili alla responsabilità della società che aveva in gestione questa struttura, ovvero sia la condotta illecita, consistente nel mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno...nonché il dolo che caratterizza l’elemento soggettivo di questa fattispecie per i convenuti, che hanno volontariamente e consapevolmente violato le regole poste dalla legge statale».

Sia la società che il suo legale rappresentante non si sono costituiti e quindi sono stati giudicati in contumacia.

Stesso discorso per tre strutture del centro storico: l’affittacamere “Locanda Matir” di Dorsoduro, 3677; l’affittacamere “Locanda Antico Casin”, di San Marco, 1520; e l’affittacamere “Locanda Acquavita” di Cannaregio, 4852. Tutte gestite dalla società “4N S.r.l.”, con sede legale a San Marco, 1520/A. Società messa in liquidazione nell’ottobre dello scorso anno.

Il Comune accertava il parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte delle tre strutture ricettive per gli anni 2013, 2016 e 2017 e il totale versamento per gli anni 2014 e 2018. In questo caso i legali rappresentanti della società devono versare al Comune 16.597 euro. I condannati dovranno pagare le spese processuali.