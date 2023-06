Rissa in piazza Mazzini a Jesolo, coinvolti venti ragazzi

Ancora tensioni in piazza Mazzini, scoppia una rissa sabato notte intorno alle 2. Coinvolti una ventina di giovani che hanno iniziato a scazzottarsi con violenza, fortunatamente senza gravi conseguenze perni coinvolti che a quanto risulta, non sono poi ricorsi alle cure mediche. Come al solito la zuffa è esplosa per futili motivi, uno sguardo di troppo, qualche parola in più. Tanto è bastato per scatenare la violenza tra pugni e spintoni, qualche schiaffo. Sono stati chiamati sul posto poliziotti e carabinieri, ma al loro arrivo i giovani si erano già sparpagliati. Non è stato così possibile identificarli.

Adesso si attendono ulteriori rinforzi per la prossima settimana, una dozzina di agenti in arrivo al lido secondo alcune indiscrezioni tra gli operatori del turismo. Rinforzi che sono comunque previsti con l' ingresso nell'alta stagione. Ma il presidente del comitato di piazza Mazzini, Massimo Viale, avverte: «Questa volta è andata bene, se dovesse continuare la tendenza ai disordini e scontri, potrebbero essere assunti provvedimenti drastici con la Prefettura e anche chiusure anticipate dei locali. Sarebbe un peccato perché ne pagherebbero le conseguenze locali che non c' entrano nulla con i tafferugli».

Venerino Santin, esponente della Lega, si sfoga: «Se queste sono le premesse, non sappiamo come andrà a finire in piena estate quando arriverà ancora più gente e più giovani in piazza Mazzini. Sarà una tragedia. Le risse sono molto pericolose, come abbiamo visto in passato, e tutte le attività turistiche ne soffriranno molto in termini di immagine». Sandro Bincoletto, noto barman, suggerisce di sensibilizzare i giovani, servire solo cocktail alla frutta con poco alcol per educarli a bere in modo consapevole.

Il Comune ha adottato vari provvedimenti restrittivi, quali il regolamento di polizia urbana che vieta alcol e vetro nelle strade e piazze, accesso regolamentati dalla spiaggia a piazza Mazzini.

Anche i chioschi della zona si sono autoregolamentati con chiusure anticipate alle 22 nei week end e limitazioni per gli eventi nel fine settimana, ridotti a qualche appuntamento domenica sera. Nonostante questo, ancora si verificano episodi di violenza il sabato sera come accaduto appunto la scorsa notte. Il problema è sempre la massiccia presenza di giovani concentrati in piazza Mazzini, per lo più ventenni.

In questo week end di fine giugno l' affluenza è diminuita per quanto riguarda la presenze turistiche al lido dopo i ponti e festività di giugno. Si attendono soprattutto le famiglie italiane, adesso che sono finite le scuole. Successo per le festività del santo patrono San Giovanni Battista a Jesolo Paese con 3 mila persone in centro storico per cene e ritrovi folcloristici.