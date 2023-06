Violenza sessuale al primo appuntamento: finisce in carcere

Giovane finisce in carcere indiziato di violenza sessuale dopo il primo appuntamento. È successo venerdì scorso nel Portogruarese. Non appena sono usciti dal locale e sono saliti in auto, ci ha provato con lei in modo insistente. Si erano conosciuti di persona alla cena poco prima, dopo una serie di scambi di messaggi su facebook e al telefono.

Nonostante la ragazza lo abbia respinto, in modo chiaro e deciso, l’ha attirata a sé con la forza e l’ha bloccata per il collo, riuscendo ad avvicinarsi così tanto da baciarla, contro la sua volontà. Spaventata, la giovane, residente nella provincia di Pordenone, è riuscita a divincolarsi dalla sua presa e ad aprire la portiera dell’auto.

Lui le ha chiesto di appartarsi, pretendeva un rapporto. Ma lei gli ha ribadito il suo rifiuto. «Se non fai quello che ti chiedo, ti faccio del male», le ha intimato, prendendole le chiavi della vettura. Poi lui ha infilato una mano nel marsupio. Lei ha temuto che avesse un’arma.

«Non voglio armi sulla mia auto». Lui ha gettato allora il marsupio fuori dall’abitacolo. Quando le ha restituito le chiavi la ragazza ha provato a fuggire, ma lui l’ha afferrata per la maglietta. La giovane quindi ha suonato il clacson per chiedere aiuto ed è infine riuscita a scappare fuori dal veicolo. Alcuni avventori del ristorante, che si trovavano nel parcheggio, sono accorsi in suo aiuto e hanno chiamato i carabinieri. Scossa la ragazza si è rifugiata dentro al locale.

Rimasto da solo a bordo dell’auto di lei, ne ha approfittato per rubarle lo zainetto, lasciato sui sedili posteriori, prima di dileguarsi. I carabinieri di Portogruaro lo hanno rintracciato e fermato venerdì sera. Ieri la ragazza ha sporto denuncia. Le ipotesi di reato contestate all’indagato sono violenza sessuale e furto.

Si tratta di un ventitreenne portogruarese. È stato portato in carcere a Gorizia. Il pm di turno Federico Baldo ha chiesto la convalida del fermo al gip Rodolfo Piccin. L’indagato ha nominato di fiducia l’avvocato Igor Visentin. L’udienza di convalida del fermo è stata fissata per lunedì mattina. Interpellata, la difesa non ha rilasciato dichiarazioni.