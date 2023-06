Al parco San Giuliano di Mestre spunta un «muro» per il concerto dei Pinguini tattici nucleari

Centocinquanta pali, mezzo chilometro di recinzione color marrone dentro al parco di San Giuliano.

L’area che ospiterà il concerto il 7 luglio dei Pinguini Tattici Nucleari, viene chiusa al pubblico per motivi di sicurezza e i frequentatori abituali del parco rimangono fuori da un pezzo del parco urbano, quello attorno all’area del Tamburello dove è in via di costruzione il grande palco del concerto.

Da domani, lunedì, si entra nel vivo con l’arrivo della organizzazione e della band per le prove generali.

Perchè il parco di San Giuliano diventa anche l’area, prescelta, per le prove del tour che il 7 luglio prevede a Mestre la data zero, con dalle 55 mila alle 60 mila persone.

Ma la novità, nota e annunciata da tempo, fa storcere il naso a molti frequentatori, che con post sui social e con messaggi su Whatsapp rivendicano l’utilizzo pubblico del parco di San Giuliano, senza limitazioni e chiusure.

Il timore è di vedere snaturato un parco, nato per tutti e non per pochi. Dal Comune rassicurano: la chiusura con la muraglia marrone è assolutamente temporanea, limitata al periodo di prove e concerto. E tra il 12 e il 14 luglio, dopo lo smontaggio, il parco torna percorribile in lungo e in largo senza limitazioni di sorta.

La recinzione infatti non è fissa. Due anni fa, con i lavori per l’area eventi, sono stati realizzati degli speciali tombini dotati di inserti, utili per montare e smontare la barriera intermedia che serve a recintare l’area in caso di eventi.

In questi giorni, per il concerto della band indie, che apre l’estate dei grandi concerti in città (gli altri sono previsti in piazza San Marco con tre serate per la Pausini, un concerto per Paolo Conte e poi l’orchestra del teatro La Fenice) chiude al pubblico anche il grande parcheggio Porta gialla, a due passi dalla punta di San Giuliano.

Una ordinanza dell’amministrazione comunale, infatti, ha istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli sull’area a parcheggio con inizio dal 23 giugno e conclusione il 9 luglio. Possono accedere esclusivamente i veicoli degli organizzatori dell’evento.

Camion e furgoni per l’allestimento dell’area concerto, per le maestranze e i musicisti sono ammessi in queste due settimane tra le prove generali e il concerto finale.

Per i fan che arriveranno per il concerto si prevede l’organizzazione di una serie di parcheggi dedicati tra il park Petroli, l’ex padiglione Aquae di via Pacinotti e l’area di sosta attorno al palazzetto dello sport Taliercio di via Porto di Cavergnago.

Non è ancora certa l’attivazione anche di navette di collegamento tra i parcheggi e il parco.