Canale dei Petroli a Marghera, ipotesi modifica dei limiti di vento per agevolare la crocieristica

La possibile revisione dei limiti di vento che limitano l’accesso delle navi da crociera al canale Malamocco-Marghera. È uno dei primi dossier che si troverà sul tavolo il nuovo comandante della capitaneria di Porto di Venezia che arriverà in città nei prossimi giorni. È l’ammiraglio Filippo Marini, arriva da Civitavecchia.

La possibilità di revisione dei limiti di vento è stata studiata nel corso dell’ultimo mese dalla Capitaneria, fino ad oggi guidata dall’ammiraglio Piero Pellizzari, insieme all’Autorità portuale di Venezia, con un percorso di analisi del rischio e simulazioni anche notturne che avrebbero dato esiti favorevoli.

Revisione limiti di vento

Oggi, stando all’ordinanza della Capitaneria dell’ottobre 2021, le navi sopra le 75mila tonnellate di stazza non possono entrare nel Canale dei Petroli quando il vento supera i 15 nodi. E comunque possono farlo con almeno un rimorchiatore a prora e uno a poppa.

Al calare della stazza il limite massimo di vento si alza, ma resta l’obbligo di avere almeno due rimorchiatori (seppure con minore capacità di tiro). Il limite sale a 20 nodi con navi tra le 60 e le 75 mila tonnellate, a 25 nodi con navi tra le 45 e le 60 mila tonnellate, e a 30 nodi con navi sotto le 45 mila tonnellate.

La modifica dei limiti di vento potrebbe avvenire già in questa stagione. «Spetta alla Capitaneria decidere», dice il presidente dell’Autorità portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, «quindi aspettiamo di confrontarci con il nuovo comandante rispetto al percorso che è stato fatto fino ad ora».

Quando le navi non possono entrare solitamente finiscono a Trieste e tutti gli operatori interessati dalle operazioni di sbarco e imbarco restano quindi a bocca asciutta. Avviene soprattutto all’inizio e alla fine della stagione crocieristica, in primavera e in autunno, quando i venti sono più forti. E una revisione del limite di vento - ragionano gli operatori - darebbe anche maggiore sicurezza alle compagnie che credono in Venezia.

I lavori per gli approdi

Dove al momento ci sono gli approdi delle banchine Tiv, Vecon e Fusina (più Chioggia). Il primo accosto del canale Nord sponda Nord sarà pronto nel corso del 2024 (anche se probabilmente non per l’avvio della nuova stagione) tanto è vero che per il prossimo anno sono attesi all’incirca gli stessi passeggeri del 2023 ovvero circa 270 approdi e 600 mila passeggeri.

Per la stazione marittima definitiva bisognerà attendere il 2027 anche se vi sarà una fase temporanea, nel 2025, con un secondo approdo nel canale Nord e una stazione temporanea.

Il canale dei Petroli a Bruxelles

Entro settembre 2023 ci sarà la progettazione definitiva per l’intervento del Malamocco-Marghera, entro fine anno ci sarà la caratterizzazione, il 2024 sarà l’anno della Via (Valutazione di impatto ambientale) mentre il 2025 e il 2026 saranno gli anni dei lavori. Un intervento realizzato secondo il progetto Channeling che sarà presentato il 28 giugno a Bruxelles.

«Prevede un intervento per la navigabilità del canale avendo come primo obiettivo la salvaguardia della laguna», aggiunge il presidente del Porto. Quale sia il progetto verrà svelato a Bruxelles, scelta non a caso dal momento che è stato finanziato dall’Europa per affronta il problema della limitata accessibilità nautica del porto. Un progetto costoso, per il quale serviranno ulteriori finanziamenti da parte del governo. Allo studio anche l’adeguamento della cunetta del Vittorio Emanuele che permetterà di far arrivare in Marittima le navi tra le 25 e le 50 mila tonnellate.