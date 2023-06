Malore mentre lavora sui campi a Concordia, morto agricoltore

Muore mentre lavora tra i campi di pannocchie. Un infarto ha tradito un coltivatore iscritto alla Cia di Portogruaro, Roberto Falcomer, 51 anni compiuti a gennaio. Il corpo senza vita è stato individuato, alle 22 circa di sabato sera, nei suoi appezzamenti terrieri in via Manin, da un volontario della Croce Rossa Italiana. Ma non si esclude che Falcomer fosse morto qualche ora prima, complice anche il grande caldo.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Portogruaro. La salma non è stata ancora liberata, perché il nulla osta non è stato rilasciato dalla procura di Pordenone. Roberto Falcomer viveva da solo, e fin da ragazzino nutriva una passione smisurata per la terra e per l’agricoltura. Era naturale che, dopo le scuole dell’obbligo, seguisse le orme che erano state già dei parenti diretti, in precedenza.

L’uomo non aveva orari. Nei vasti appezzamenti di terra di sua proprietà in via Manin, in una zona della frazione di Cavanella non lontana dal palazzetto dello sport, Roberto era solito lavorare anche nelle ore serali specialmente in questo periodo, per poi ritirarsi a casa quando le luci del giorno erano svanite completamente. Quando il volontario della Croce Rossa, che solitamente lo andava a trovare perché gli era amico, si è preoccupato perché non lo aveva visto a casa.

Dopo un’affannosa ricerca, individuato il trattore privo di guida in mezzo ai campi, ha trovato il corpo del malcapitato, chiamando il Suem 118 e i carabinieri. Gli operatori sanitari e il medico di turno non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del coltivatore. I carabinieri hanno eseguito alcuni rilievi, soprattutto per capire se Roberto fosse stato colpito dal fatale malore proprio mentre stava guidando il mezzo agricolo. Trattore e corpo senza vita però erano abbastanza distanti.

Lo ricorda commosso il grande calciatore dilettante Andrea Rosson, che ieri ha porto le condoglianze ai parenti. Ha lasciato un pensiero commosso sulla sua bacheca social. «Si può dire che Roberto fosse uno dei primi amici d’infanzia, di quelli che non puoi dimenticare» ha ricordato «appartenevamo alla stessa classe, la 1972». I funerali ancora non sono stati fissati, si attende già lunedì una decisione della magistratura.