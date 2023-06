Ex casette dei militari, nasce un comitato a Campalto

Domenica di sit-in per il recupero delle ex casette dei militari a Campalto. In via Cimitero, a Campalto, si sono ritrovato i residenti della zona, dopo il passaparola di un gruppo di cittadini che si mobilita contro l'abbandono degli ex alloggi militari a fianco dell'ingresso del cimitero. Edifici in evidente stato di degrado con una parte della recinzione in cemento abbattuta, finestre rotte, infissi e porte divelte dai vandali. «Se non si interviene tra un po' sarà compromesso il tetto e quindi sappiamo poi come va a finire. Vedere quel degrado fa male, sono belle strutture che potrebbero essere usate per fini sociali, in ogni caso andrebbero protette», dicono i cittadini di Campalto.

«Si fa appello all'Amministrazione Comunale, proprietaria degli immobili, per un intervento che elimini le possibilità di altri atti vandalici e di pensare ad un recupero». Dalle 10.30 il primo sit-in con l'obiettivo di raccogliere proposte di riuso di questi spazi con uno scambio di idee tra cittadini. Idee da sottoporre poi a Comune e Municipalità. —