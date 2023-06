Sanità, a Venezia infermieri e operatori pagati troppo poco: «Ne mancano 1800»

Pochi, più “anziani” rispetto alla media italiana e sottopagati se paragonati ai colleghi stranieri, tanto da decidere di lasciare, trasferirsi o fare un altro lavoro. È la fotografia di operatori socio sanitari e infermieri scattata dalla Cisl Venezia, che lancia un forte allarme: «Vanno pagati di più, altrimenti ci ritroveremo presto senza».

Nel Veneziano mancano circa 1.200 infermieri e 600 operatori sociosanitari. L’età media degli operatori della sanità è 49 anni, in Veneto 53.

Nel 2021 – porta un esempio Cisl – 5 infermieri di Rianimazione dell’ospedale di Mestre sono andati via, infermieri anziani, quindi meglio pagati. Una professione in crisi, che quasi nessuno vuole più fare, né gli italiani né gli stranieri. Il corso autorizzato dalla Regione costa 1.800 euro e solo pochi hanno incentivi. Da qui l’appello alla Regione perché spinga sull’acceleratore dell’aumento degli stipendi.

«Gli operatori sanitari e infermieri italiani guadagnano meno di molti colleghi europei. Occorre adeguare i loro stipendi per essere attrattivi» intervengono Dario De Rossi della segreteria di Cisl Venezia e Tommaso Gaspari responsabile sanità Funzione pubblica Cisl Venezia, accendendo i riflettori su un tema quantomai caldo.

Perchè se si guardano gli stipendi medi degli operatori sanitari e degli infermieri raffrontandoli con gran parte del resto d’Europa, c’è da impallidire.

In Italia gli infermieri iscritti Opi (Ordini delle professioni infermieristiche) nel 2022 sono 445.547 e 9.312 quelli pediatrici. Nella provincia di Venezia, i dati rispettivi sono 6.523 e 22. I nuovi iscritti, invece, sono “solo” 150.

Ci sono due fenomeni ad aggravare la situazione: l’abbandono della professione e i pensionamenti.

Nel primo caso pesa il fattore “portafogli”, perché lo stipendio medio mensile netto di un operatore socio-sanitario italiano varia dai 1.100 se assunto in una cooperativa e a tempo pieno, ai 1.250 se impiegato nel pubblico.

Un po’ meglio va all’infermiere, pagato con 1.358 euro nella cooperativa e 1.566 nel pubblico.

Questi numeri fanno riflettere se confrontati con il reddito medio in Italia e altri Paesi europei, dove un infermiere italiano del settore pubblico si attesta a 28 mila euro lordi annui; in Lussemburgo, ad esempio, la retribuzione media lorda per un infermiere è di 82.030, in Germania è di 54.154 euro, in Francia 39.787 euro.

Si guadagna di più in Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Irlanda e in Slovenia, che ci ha lasciato indietro. Si tratta di numeri negativi: anche uno straniero è più invogliato a trasferirsi altrove per svolgere queste professioni piuttosto che in Italia.

«Un’attenta riflessione va poi fatta sul reclutamento dall’estero di queste figure professionali» osserva De Rossi «perché pensare di portarle in Italia a lavorare creando percorsi d’inserimento, potrebbe essere un boomerang: oltre al grosso dispendio di energia per formarli, si rischia di fare un favore agli altri paesi europei, che poi ce li “scipperebbero” pagandoli molto di più.

Basti pensare come già gli infermieri rumeni non arrivino più in Italia ma abbiamo cambiato rotta verso la Germania».

Come ha evidenziato la Corte dei Conti nell’analisi della Nadef (Nota di aggiornamento al Def) 2023, in Italia mancano 65 mila infermieri e in media ogni operatore ha in carico 12 assistiti quando il numero ideale sarebbe sei.

Per la Cisl, l’unico modo per risolvere il problema è avere il coraggio d’investire sui servizi socio-sanitari alla persona.

«Non dobbiamo vederli come un costo» analizza Gaspari «e lo diciamo per tutti noi, che nella vita ne avremmo bisogno, prima o poi. Inoltre c’è da tenere conto della poca attrattività per i giovani verso quei lavori dove si presta servizio il sabato sera oppure nei fine settimana, dove si è a ciclo continuo per l’intera giornata e 365 giorni l’anno: se non vanno a fare i camerieri, figuriamoci se studiano per ottenere una laurea per essere impiegati in queste condizioni.

Per questo, e lo diciamo con forza, l’unica da strada da percorrere è alzare lo stipendio di infermieri e operatori socio-sanitari per allinearci agli altri paesi europei».