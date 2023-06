Stretta sui borseggi a Venezia, venticinque identificati

Pugno duro sui borseggi di Questura e Prefettura. In queste settimane, ma anche nei mesi scorsi, il fenomeno è diventato una vera piaga.

Per questo il prefetto, Michele Di Bari, ha chiesto di intensificare i controlli. L’attività, coordinata dalla Squadra mobile, con la collaborazione della polizia ferroviaria di Venezia e il supporto dei poliziotti del Commissariato San Marco, è stata finalizzata ad effettuare un’attività di prevenzione contro i recenti fenomeni di borseggio che nell’ultimo periodo rischiavano di attanagliare la città lagunare.

Sono state utilizzate pattuglie di agenti a piedi, che si sono piazzati nei luoghi “sensibili” quelli dove di solito sostano borseggiatori e borseggiatrici spesso immortalati dai residenti.

Negli ultimi 5 giorni – fa sapere la Prefettura – sono state identificate 25 persone, 12 dalla polizia, 13 dai carabinieri.

Per la maggior parte sono individui dell’Est Europa, senza fissa dimora che si aggirano insistentemente nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia, del Ponte degli Scalzi e delle zone circostanti tra Piazzale Roma e i giardini Papadopoli.

Per quel che riguarda la Polizia di stato, nelle prime ore di mercoledì gli agenti hanno intercettato e fermato 10 persone, di cui 2 uomini e 8 donne, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato. Si tratta degli stessi individui che, nei giorni scorsi, erano stati individuati grazie all’attività di osservazione degli operatori in borghese nelle zone a rischio.

Tutti i soggetti fermati, come previsto, non hanno saputo dare spiegazioni plausibili in merito alla loro presenza all’interno della stazione o del terminal di Piazzale Roma, non essendo in possesso di titolo di viaggio né di residenza nel territorio veneziano.

Pertanto sono stati così accompagnati in Questura per i successivi accertamenti. Il Questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha erogato complessivamente 7 fogli di via obbligatori e 1 avviso orale, i quali impediranno ai soggetti fermati di continuare a transitare nelle aree dove nei giorni scorsi erano stati segnalati vari casi di borseggio.

Per altri due dei soggetti fermati, inoltre, essendo gli stessi già destinatari di fogli di via dalla città, si è proceduto ad un inasprimento delle misure.

«I servizi proseguiranno» ha detto Di Bari «per dare risposta concreta ed efficace alle istanze dei cittadini e per delineare i contorni di un fenomeno che crea allarme sociale da tempo e ha dirette ripercussioni sull’ordine e sicurezza pubblica».