Bonus casa, in provincia di Venezia crediti falsi per 1,5 miliardi

Un miliardo e mezzo di euro di crediti falsi per bonus casa scoperti dei quali sette milioni e mezzo sequestrati, recuperati altri due miliardi e mezzo di redditi di cittadinanza che 266 furbetti avevano ottenuto senza averne titolo e portati alla luce danni erariale per complessivi cinquecento milioni di euro.

Sono alcune cifre che raccontano l’attività di un anno del Comando provinciale della guardia di finanza guidato dal generale Giovanni Salerno. Dati resi pubblici in occasionale della festa per celebrare il 249° anniversario della fondazione del corpo.

Nell’anno successivo alla fine della pandemia l’attività dei finanzieri veneziani ha consentito anche individuare 128 evasori totali (esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e circa 1. 700 lavoratori in “nero” o irregolari. Lo scorso anno i primi erano stati 55 mentre i secondi 826.

Una parte dei lavoratori in nero sono emersi durante un’indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria iniziata a seguito delle varie inchieste che hanno riguardano le cooperative che lavorano in Fincantieri.

Il dato dei lavoratori in nero o irregolari conferma come in un territorio che c’è forte richiesta di manodopera nel mondo del turismo e dell’agricoltura c’è una tendenza diffusa allo sfruttamento dei lavoratori.

Forse anche per questo gli imprenditori hanno difficoltà a trovare manodopera.

Tornando all’evasione le fiamme gialle veneziane hanno scoperto 11 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a organizzazioni criminali, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Sono state denunciate 724 persone per reati tributari, 6 delle quali sottoposte a misure cautelari. Su questo fronte il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, è di quasi 8 milioni di euro a fronte di oltre 300 milioni di proposte di sequestro.

I numeri che riguardano la tutela della spesa pubblica fanno sempre impressione e dimostrano quanti cercano di approfittare di sovvenzioni e finanziamenti pubblici. Complessivamente, gli interventi in materia di tutela alla spesa pubblica sono stati 836 a cui si aggiungono 102 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria ed Europea (Eppo): più di 461 sono le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria; 83 quelle segnalate alla Corte dei Conti per danni erariali che ammontano a quasi 500 milioni di euro.

Le frodi scoperte in materia di spesa previdenziale e assistenziale superano la cifra di 200 milioni di euro.

A testimonianza che l’economia del territorio attira capitali “sporchi” ci sono le operazioni in materia di riciclaggio che sono state 28 con la denuncia di 258 persone e il sequestro di beni per un valore di oltre 500 mila.