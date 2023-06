Raffica di incidenti tra Pramaggiore e Caorle: tra i feriti anche una bambina di un anno e mezzo

Raffica di incidenti nella serata di ieri, venerdì 23 giugno. Si contano almeno 7 feriti nel mandamento Portogruarese. Tra loro c’é una bambina di appena un anno e mezzo residente ad Annone Veneto.

Proprio l’incidente che ha visto coinvolta la piccola è anche il più problematico per le conseguenze.

Una zona del territorio pramaggiorense, Blessaglia di Sopra, é rimasta al buio.

La bambina viaggiava sulla macchina guidata dalla mamma di origine marocchina. Con loro c’era anche un anziano che la donna assiste come badante. Tutti e tre sono residenti ad Annone Veneto. La vettura su cui viaggiavano lungo la Postumia è sbandata rovinosamente andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica.

I tre occupanti sono rimasti feriti in modo serio ma nessuno sembra in pericolo di vita. Sono stati ricoverati a Portogruaro.

Black out lungo via Postumia e via Barazzetto, sulle campagne del Prosecco. I rilievi sono della stazione carabinieri di Villanova.

Poco distante a Blessaglia centro, sempre in comune di Pramaggiore e sempre lungo la Postumia, secondo incidente.

Il guidatore di una Fiat Tipo ha un malore, la vettura colpisce un mezzo pesante e poi si scontra con una Peugeot (nella foto). Due i feriti, lievi. Indagini dei carabinieri di San Stino di Livenza. Infine a Caorle duro scontro tra un monopattino e un Suv in piazza Padova all’inizio di Levante.

Ad avere la peggio il giovane sul mezzo a due ruote, S.T., che il giorno precedente aveva compiuto 22 anni, residente a Caorle. Dall’incidente è uscito con un grave trauma facciale e ferite in più punti del corpo. Traffico bloccato su corso Chiggiato e via Istria.