Morto in auto dopo la serata con gli amici, ecco chi era Christopher. Il suo mantra era “Entusiasmo”

Era un ragazzo pieno di amici Christopher Vidali, 34 anni. Adesso tutti ne piangono, ancora increduli, la scomparsa. “Entusiasmo” era la sua parola d’ordine, che ripeteva sempre ai tanti amici che riusciva a coinvolgere.

Christopher Vidali aveva tante passioni: le freccette, la pesca, la moto. Abitava nella località di Staffolo, poco distante dal luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Prima del drammatico incidente in cui si è spezzata la sua vita, aveva trascorso la serata al bar “Da Valerio” a Stretti, dov’era solito riunirsi con la sua compagnia di amici. Aveva deciso di rincasare presto, intorno a mezzanotte e mezzo, perché oggi, sabato 24 giugno, aveva in programma un’importante gara di freccette.

Si era avvicinato a questo sport da una decina di anni. Era il capitano della squadra “Top A 90” di serie A. Oggi a Gonars, in Friuli, Christopher e la sua squadra avrebbero dovuto partecipare alle finali interregionali, con formazioni provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Friuli.

Proprio ieri era andato a ordinare le magliette nuove per il suo team. La squadra ha ovviamente subito cancellato la sua partecipazione alle finali. Mentre in avvio delle gare è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Christopher.

Gli amici del 34enne, disperati per la notizia, si sono ritrovati in mattinata al bar “Da Valerio”. Christopher Vidali era anche un appassionato di pesca, in particolare quella alla carpa (il carpfishing), e di moto. Circa un anno fa aveva acquistato una Yamaha R6.

Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo a Torre di Mosto, aveva studiato all’Ipsia Mattei. Adesso lavorava in una ditta che si occupa di manutenzioni, tra le altre, anche per gli ospedali di San Donà, Jesolo e Portogruaro. Lascia i genitori, papà Renzo e mamma Marina, e il fratello Bryan.