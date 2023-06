Maltrattamenti in Rsa, tutti licenziati i nove operatori sotto inchiesta

Risultano adesso tutti licenziati gli operatori sanitari della casa di riposo Monumento ai Caduti di San Donà sotto inchiesta per i maltrattamenti e le violenze agli anziani ospiti della struttura.

I primi cinque arrestati erano stati licenziati praticamente subito per la gravità dei fatti che li avevano portati in carcere o ai domiciliari, mentre gli altri quattro coinvolti a vario titolo sono stati licenziati per giusta causa circa un mese fa.

Lo conferma il presidente di Isvo, impresa sociosanitaria del Veneto orientale, Domenico Contarin.

Nove gli indagati, cinque dei quali sono stati sottoposti a misure cautelari:

Gli operatori accusati di maltrattamenti aggravati dallo stato di infermità delle vittime sono Fabio Danieli, 47enne di Jesolo, e la compagna Maria Grazia Badalamenti, 61enne palermitana, entrambi residenti a San Donà di Piave, finiti in carcere.

La 60enne Anna Pollazzon, di origini lucchesi ma residente a San Donà, e Margie Rosiglioni, 65enne sandonatese, sono finite ai domiciliari.

Insieme a loro, altre 4 colleghe sono indagate per minacce.

Lo scorso 25 novembre Davide Barresi era stato invece arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su tre pazienti della struttura e si trova al momento in carcere. Ed era già stato indagato in passato per condotte del tutto simili in una Rsa nel bellunese, poi assolto in appello.

Tutti e nove sono adesso licenziati dalla struttura in via San Francesco.

«I primi cinque», spiega il presidente della società Isvo, «erano stati licenziati quasi subito dopo l'esito delle indagini essendo in una posizione più grave. Il licenziamento è poi scattato anche per gli altri quattro successivamente».