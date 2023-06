Primario ucciso a Modena 42 anni fa, si riapre il caso. La vedova è la figlia del primo sindaco di Venezia

Riaperte a Modena, 42 anni dopo i fatti, le indagini sull'omicidio del professor Giorgio Montanari, direttore 51enne della clinica ostetrico-ginecologica del Policlinico, ucciso con sette colpi di pistola la sera dell'8 gennaio 1981 poco dopo aver concluso una giornata di lavoro in ospedale. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.

Il "caso Montanari” rappresenta uno dei principali cold-case della città emiliana, già oggetto di due archiviazioni, una nel 1991 e l'altra nel 2020 dopo la prima riapertura dell'inchiesta del 2017.

La decisione della procura modenese di avviare un ulteriore filone, delegando la squadra mobile della polizia, deriverebbe dalla presenza di nuovi e al momento non noti elementi, oltre alle tecnologie investigative a disposizione, oggi, degli inquirenti.

Le nuove indagini, secondo quanto si apprende, vedrebbero anche già iscritte alcune persone nel registro degli indagati, figure che gravitano nel mondo sanitario, mentre alcuni medici sarebbero già stati ascoltati dagli inquirenti in qualità di persone informate dei fatti.

Proprio all'interno dell'ambito sanitario la magistratura modenese andò subito a cercare, nel 1981, il killer di Montanari, finora mai individuato. All'epoca dell'omicidio era infatti da poco entrata in vigore la legge sull'aborto e il professore aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi collaboratori.

Una decisione che aveva provocato anche malcontento al Policlinico e attriti tra i sanitari che erano emersi già nei primissimi accertamenti dopo l'uccisione del primario.

Montanari aveva ricevuto minacce, comprese buste con proiettili, e un suo collega, con il quale i rapporti non erano ottimali, finì indagato. Ma ad oggi l'omicida del primario di ginecologia dell'ospedale modenese non è mai stato individuato.

L'ultima riapertura del fascicolo relativo al caso Montanari fu voluta dall'allora procuratore di Modena Paolo Giovagnoli, dopo che un'arma compatibile con quella utilizzata nel delitto del 1981, una pistola calibro 45, venne venduta all'asta dall'ufficio corpi di reato. Anche quella pista, però, alla fine non portò ad una svolta.

Da sempre la vedova di Montanari, Anna Ponti, oggi novantenne, veneziana, figlia del primo sindaco di Venezia del dopoguerra, chiede che si continui ad indagare sull'uccisione del marito, indicando ancora oggi in quegli attriti all'interno del Policlinico di Modena il possibile movente e l'ambito nel quale condurre le indagini.

Montanari fu ucciso a colpi di pistola mentre si trovava sulla sua auto, un maggiolino, che il primario fece in tempo a far partire per provare a scappare, finendo contro un'altra auto. Quest'ultima vettura finì contro la macchina di una donna, in quel momento al volante, che girandosi vide un'ombra allontanarsi. Questa è l'unica traccia certa fino ad oggi di quel killer mai identificato sulle cui tracce la magistratura si è rimessa in moto a 42 anni da quei colpi di pistola che scossero la città di Modena.