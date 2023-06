Sigilli a undici tonnellate di rifiuti pericolosi a Chioggia

Maxi operazione della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia sui cantieri della città clodiense finalizzata alla tutela delle acque lagunari dall'inquinamento prodotto dagli scarichi di lavorazione e da rifiuti ritenuti particolarmente dannosi per l'ambiente.

Una operazione organizzata in collaborazione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Una serie di controlli mirati, focalizzati in prevalenza su cantieri e darsene che si trovano nella gronda lagunare clodiense.

Per questi motivi il Reparto Navale della Guardia di Finanza, anche con l'ausilio ed il supporto congiunto di mezzi navali e aerei, ha controllato quindici cantieri e darsena, riscontrando, tra l'altro, diverse irregolarità.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Venezia ha infatti messo in evidenza diverse irregolarità, frutto di violazione delle norme sulla tutela e la salvaguardia di Venezia ma anche violazioni riguardanti il Testo Unico Ambientale.

Una volta accertate le irregolarità i militari delle Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro di aree che erano adibite alla lavorazione di scafi ed imbarcazioni per un totale complessivo di ben 7.710 metri quadrati di superfici.

Non solo ma sono finiti sotto sequestro anche 11.410 chilogrammi di rifiuti pericolosi e speciale che erano gestiti in maniera illecita.

Tra le altre irregolarità riscontrate anche 8 scarichi di acque reflue industriali che erano stati realizzati senza la prevista autorizzazione e trattamento preventivo di depurazione che sversavano nelle acque lagunari, violazione che è costata la denuncia di 8 responsabili.

La Guardia di Finanza non si è comunque limitata ai cantieri e alle darsene, ma ha esteso i controlli a tappeto alle concessioni demaniali. Ovvero alle aree annesse agli impianti, oltre ad esaminare la posizione lavorativa di 47 addetti.

Durante i controlli sono state riscontrate da parte degli agenti due assunzioni irregolari, che ora saranno sottoposte al vaglio delle autorità competenti. A completare il tutto, tra i controlli, sono pure emersi alcuni manufatti realizzati abusivamente, in violazione delle normative edilizie.

L'obiettivo e l'attenzione delle Fiamme Gialle è rivolta principalmente a preservare l'equilibrio già di per sé molto fragile della laguna veneziana. Sempre più spesso l’ambiente lagunare è infatti soggetto a diverse fonti di inquinamenti, tra le quali soprattutto i metalli pesanti, che sono dispersi nell'ambiente in qualità di scarti .