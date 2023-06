Bibione, camerieri di giorno e ladri di notte: incastrati dai video

Camerieri di giorno, ladri di notte: rubano una bicicletta del valore di 8 mila euro, ma sono subito individuati e denunciati dagli agenti della Polizia locale. È accaduto l’altro giorno a Bibione.

Nei guai sono finiti due camerieri, poco più che ventenni, residenti uno in provincia di Monza, l’altro ad Azzano Decimo.

L’episodio segue di pochi giorni l’arresto di un altro cameriere, veronese, accusato di resistenza e oltraggio a due agenti di Polizia locale: rimesso in libertà dopo la convalida celebrata a Pordenone, il 23enne è ora sottoposto all’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri in via Maja.

Il vicesindaco e assessore alla sicurezza di San Michele Bibione, Pierluigi Grosseto, si è congratulato con gli agenti dopo le due operazioni.

La più interessante è stata quella sul furto.

Un raid studiato nei minimi particolari. I due avevano individuato nel cortile di un’abitazione una bicicletta di grosso valore e di notte si sono impossessati del mezzo. La donna, disperata, si era rivolta alla Polizia locale.

Gli agenti l’hanno tranquillizzata, poi attraverso le immagini dell’efficacissimo sistema di videosorveglianza, hanno dato un volto e un nome ai due ladri, che non sono stati arrestati solo perché era scaduta la flagranza. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Proprio nelle stesse ore iniziava il nuovo percorso in libertà dell’altro cameriere, il veronese che domenica scorsa aveva fornito un triste spettacolo in viale Aurora.

A torso nudo ha disturbato i passanti e i clienti di vari esercizi. Sul posto è intervenuta una coppia di agenti formata da un uomo e da una donna. L’esagitato ha messo le mani addosso all’agente, originario di Caorle; questi con una mossa repentina si è divincolato e ha immobilizzato il cameriere a terra.

I poliziotti, che avevano rimediato due pugni al volto lui e un colpo al ginocchio lei, sono stati aiutati da altri avventori, mentre trattenevano il ragazzo in attesa dei rinforzi.