Ryanair via da Venezia, scontro a distanza Brugnaro-Marchi

«Abbiamo un aeroporto contingentato, so di tante compagnie che vogliono ancora venire a Venezia, penso agli asiatici, e qualche slot magari ce lo lasciano libero per qualcun altro». Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha commentato la decisione di Ryanair di tagliare sei tratte all’aeroporto Marco Polo, dirottandole sul Portogallo. Una scelta, conseguenza della decisione del Comune di attivare una tassa di imbarco da 2,50 euro sui passeggeri in imbarco dall’aeroporto Marco Polo. Il Tar, dopo il ricorso di Save e compagnie, ha dato la vittoria al Comune di Venezia. Entro metà luglio si pronuncerà il Consiglio di Stato. Brugnaro alle agenzie ha spiegato: «Noi siamo per la libertà, immagino che siano bravi e sapranno quello che stanno facendo. Noi gestiremo bene la città e daremo migliori servizi ad altri, così da non avere la pressione di una sola compagnia», ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che si tratta di «avvicendamenti che succedono» e «come uno chiude, un altro apre. Il mondo è fatto così».

Pronta la replica di Enrico Marchi, presidente del gruppo Save:

«Non capisco come il Sindaco di una città importante come Venezia possa dire così tante sciocchezze in così poche righe». E ha proseguito: «Brugnaro dimostra di non sapere di cosa parla, in ciascuna delle tesi che sostiene» - riprende Marchi – «Non è vero che il Marco Polo è un aeroporto contingentato e non c'è nessuna compagnia che voglia venire a Venezia e che non possa farlo per mancanza di slot; se per caso ne conosce qualcuna ce lo faccia sapere!». Per il presidente di Save quelle di Brugnaro sono dichiarazioni «improvvisate, tenta di mascherare la sua improvvida decisione di applicare una tassa di imbarco che ha il solo effetto di far fuggire il turismo di qualità. Forse anziché dedicare tante energie a tassare i cittadini Veneti e a mettere in fuga i turisti che vogliono visitare la nostra Regione, il sindaco dovrebbe finalmente dare concretezza a una razionale regolazione del turismo nella città più bella e delicata del mondo. Nei prossimi giorni pubblicheremo i dati sugli effetti negativi della tassa con riguardo alla generazione di ricchezza per il territorio». E conclude: «Ci sono dunque due possibilità: o il sindaco di Venezia è disinformato, oppure è in malafede».