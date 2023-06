Recupero area ex Lando a Noale: via libera dopo cinque anni

Area ex supermercato Lando: via libera al recupero dell’area. Il privato costruisce edifici residenziali e in cambio eseguirà alcune opere pubbliche.

Martedì il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione che è passato con i soli voti della maggioranza. Il primo progetto venne presentato nel 2018 con la legge “Piano Casa”.

Ma cosa è previsto nell’area oggi? Un piano e 12 appartamenti in meno: in totale 28 appartamenti con due posti auto in garage interno; 4 unità commerciali anch’essi con posti auto coperti.

Le opere pubbliche invece saranno 77 parcheggi ad uso pubblico distinti in due aree, una su via Polanzani e una su via dei Novale; pista ciclabile in collegamento tra via dei Novale e via Polanzani; allargamento dell’accesso da via dei Novale all’area con una mini rotonda a raso; un’isola ecologica interrata che permetterà di eliminare i cassonetti presenti oggi vicino alla Loggetta e davanti all’ex ingresso dell’ex supermercato in via dei Novale.

E ancora: realizzazione di un marciapiede da via dei Novale e su via Padre Roncato. Il valore di queste opere è di 216 mila euro. «In merito a via Padre Roncato», spiega l’assessore all’Urbanistica Alessandra Dini, «resterà a senso unico e verrà messa in sicurezza soprattutto per i pedoni e i ciclisti.

Inoltre lungo il lato est di via Padre Roncato sono previsti altri interventi di nuova edificazione e riqualificazione in base ai quali abbiamo già previsto il convenzionamento per la realizzazione di opere di messa in sicurezza della stessa via. I parcheggi che attualmente i residenti utilizzano esterni alle loro abitazioni, verranno mantenuti e messi in sicurezza.

Ci saranno ulteriori 77 parcheggi ad uso pubblico dove i cittadini potranno parcheggiare» conclude Dini.

«Come già fatto per altre importanti opere private il ruolo dell’amministrazione comunale è stato quello di ottenere quanti più possibili benefici per la parte pubblica» aggiunge il sindaco Patrizia Andreotti. Da parte loro i consiglieri di opposizione bocciano la scelta: «L’amministrazione tira dritto e sposa acriticamente l’interpretazione di parte», dice il consigliere Pd Fabrizio Stevanato.

«L’impatto dei nuovi edifici sarà comunque eccessivo per il contesto in cui si colloca l’intervento. Avallando il progetto l’amministrazione sceglie di buttare nel cestino le previsioni del Piano di Assetto del Territorio, per la cui approvazione, negli anni, si è tanto vantata. Sarà definitivamente pregiudicata la possibile sistemazione del collegamento stradale per mitigare la complessa e gravosa questione del traffico in centro città».

Stessa motivazione per Michele Cervesato di “Noalesi al Centro”. «Ovviamente noi non abbiamo votato a favore perché l’impianto urbanistico si sviluppa in un area dove il Piano di Assetto del Territorio prevedeva un tracciato di strada di collegamento tra via dei Novale e via Polanzani per non aggravare il traffico su via Padre Roncato, come invece verrà fatto ora».

«L’amministrazione» aggiunge il consigliere Renato Damiani, «è riuscita a togliere questo tracciato aumentando quindi il potere edificatorio in quell’area».

«La società Lando» conclude Michela Barin - poteva essere salvaguardata e garantita ugualmente con la riassegnazione dei metri cubi ridotti a causa del vincolo stradale in altra zona utilizzando lo strumento del credito edilizio che il Pat prevede espressamente».