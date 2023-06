A Mirano il funerale dell’imprenditore Girolamo Pavanello

Oltre 300 persone hanno affollato il duomo di San Michele Arcangelo di Mirano per dare l’addio al dottor Girolamo Pavanello, 77 anni, fondatore nel 1975 dell’omonimo gruppo di analisi mediche.

Un gruppo che aveva 8 sedi fra il veneziano e il padovano e centinaia di dipendenti.

Il dottor Pavanello viveva a Mirano e qui era stato ricoverato in Cardiologia per un problema al cuore: un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, lo scorso 20 giugno, ne ha causato la morte.

«Tutta la comunità di Mirano si stringe - ha detto Don Carlo celebrando il funerale - intorno alla famiglia Pavanello, stimata e apprezzata, al loro dolore per la perdita del loro caro Girolamo. Una vicinanza che è anche di don Artemio che purtroppo oggi non ha potuto essere qui».

Il genero Fabio ha ricordato la figura dell’imprenditore, ma anche dell’uomo legato alla famiglia.

Ha sottolineato come Girolamo Pavanello fosse una persona sempre a disposizione di tutti, e che non lasciasse indietro nessuno dei suoi dipendenti.

Un uomo legatissimo alla famiglia, alla moglie e alle figlie ai nipoti. Originario di Oriago di Mira, il dottor Pavanello da anni risiedeva a Mirano.

La sua figura è stata ricordata anche dai dipendenti con grande rispetto e commozione. «Il dottor Pavanello – ha letto in un toccante messaggio d’addio un loro portavoce – era una persona che aveva a cuore il suo lavoro, la sua famiglia.

Le sue figlie Chiara e Susanna e la moglie erano per lui importantissime, ma allo stesso tempo ci faceva sentire come dipendenti parte di una grande e sicura famiglia. Grazie dottor Girolamo Pavanello per la sicurezza e garanzie che ci hai dato in tutti questi anni».

In chiesa a Mirano a salutare per l’ultima volta l’imprenditore della sanità c’erano anche le rappresentanze dell’Associazione Lagunari e quella dell’associazione dei carabinieri in congedo.

L'imprenditore della sanità lascia la moglie Franca, le figlie Susanna e Chiara, la sorella Bianca, i generi Andrea e Fabio, i nipoti Luigi, Valeria, Diana Lucrezia e Isotta. Dopo l’estremo saluto è stato sepolto nel cimitero di Oriago.