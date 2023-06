Laguna Pride: corteo arcobaleno per i diritti, sabato Venezia è di mille colori

Sabato 24 giugno calli e rive saranno attraversate da una marea colorata.

Quella del Laguna Pride, organizzato dalle associazioni Queer We Go, Pandora, Fondamenta Queer e i collettivi studenteschi.

Anzi, del primo Laguna Pride dell’era Meloni. L’appuntamento è previsto alle 16.30 davanti alla ferrovia, per poi spostarsi in corteo verso le Zattere. «Crediamo - e speriamo - che ci sia molta gente» commenta Marta Sottoriva, di Queer We Go, «esserci è fondamentale, a maggior ragione in un momento come questo in cui i diritti sono costantemente messi in discussione».

Mentre nelle strade di tutt’Europa sventolano le bandiere arcobaleno simbolo delle comunità Lgbt, in occasione del mese del Pride che in alcuni casi viene anche preso di mira, come mostra il caso dell’Austria dove, durante la parata, è stato sventato un attentato terroristico, le famiglie omosessuali scendono in piazza di nuovo per il riconoscimento dei figli.

Trentatré i bambini e le bambine di Padova che si potrebbero ritrovare senza un genitore legale perché la Procura ne ha impugnato gli atti di nascita dal 2017.

«Sono circa cento i bambini a rischio in tutto il Veneto, difficile dire con la esattezza quanti nel Veneziano» commenta Iryna Shaparava, referente dell’associazione Famiglie arcobaleno in Veneto. «Partecipare al Pride serve per ricordare che siamo famiglie come tutte le altre. E come queste chiediamo gli stessi diritti e doveri».

Il corteo, quindi è anche per ricordare che questi 33 bambini (che potrebbero diventare 100) nel concreto, per essere ritirati da scuola avranno bisogno della delega e ci saranno pure problemi per rapportarsi con il pediatra, o per andare in vacanza solo con il genitore legale.

Di più: ci sarebbero bambini e bambine che, se perdessero il genitore biologico potrebbero essere considerate dallo Stato adottabili.

Minori a cui potrebbero essere sottratti diritti lasciando voragini in famiglie che potrebbero sentire venire meno la propria esistenza. «Anche per questo vogliamo e dobbiamo partecipare al Pride» continua Sottoriva, «perché non si tratta solo di un attacco contro le famiglie queer, ma contro tutti.

Questa è una questione che ci riguarda come cittadini e come esseri umani, siamo tutti meno al sicuro, non solo loro. Quindi il Pride sarà anche un’occasione per ribadire che tutte le famiglie hanno il diritto di esistere».

Prima ancora di essere una festa, all’interno della quale tutti possono esprimere la propria individualità, il Pride è un atto politico. «Nasce come rivolta e bisogna continuare a rivendicare questa sua natura. Non sarà solo un pomeriggio di gioia e allegria, ma anche un momento per ribadire le alleanze, unirsi e lottare per il rispetto dei diritti di tutti». L’opposizione, insomma, è arcobaleno. —