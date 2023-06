Venezia, l’inflazione e il caro bollette bruciano risparmi per 116 milioni

I danni dell’inflazione, che cresce, si riflettono anche sul risparmio dei veneziani. Con i tassi che crescono, non solo crescono i prezzi di frutta, verdura e servizi.

Le banche diventano sempre più ricche mentre le famiglie diventano sempre più povere e il risparmio si riduce.

Nel 2022, gli istituti di credito italiani hanno totalizzato, al netto delle imposte, 21,8 miliardi di euro di utili, praticamente 8 miliardi in più rispetto al 2021 (+58 per cento). I risparmi delle famiglie venete, invece, tra il marzo dell’anno scorso e lo stesso mese di quest’anno hanno subito una riduzione pari a 1,48 miliardi di euro. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

A livello provinciale, le famiglie veneziane perdono in un anno il -0,70 per cento (-116,7 milioni di euro). Nella classifica veneta del risparmio “mangiato” dall’inflazione il primato spetta a Vicenza dove la contrazione subita è stata del 2,48 per cento (-457,1 milioni di euro).

Seguono Rovigo con il -2,35 per cento (-107,5 milioni di euro), Padova con il -2,08 per cento (-424,4 milioni di euro), Treviso con il -1,26 per cento (-249 milioni di euro), Verona con il -0,94 per cento (-189,3 milioni di euro).

Venezia è sesta, un dato quasi quasi consolante. Sotto del capoluogo c’è solo Belluno, che è anche l’unica provincia veneta in controtendenza; qui infatti i depositi bancari, infatti, sono aumentati dell’1,3 per cento (+62,9 milioni di euro).

I depositi delle famiglie di Venezia nel giro di un anno sono passati da 16 miliardi e 647 milioni di euro a 16 miliardi 531 milioni. Quasi 117 milioni di euro in meno. Insomma, siamo tutti più poveri.

I tassi di rifinanziamento decisi dalla Banca centrale europea sono tornati pesantemente a salire, indica ancora l’ufficio studi della Cgia, e anche se l’obiettivo è contrastare proprio l’impennata dell’inflazione, non c’è nulla per cui stare tranquilli. A giugno 2023 si è tornati al 4%, un tasso che si era visto solo nel dicembre 2008.

A giugno del 2022 il tasso principale di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE) era pari a zero, fermo a quel livello dal giugno 2016. A livello regionale le contrazioni percentuali più significative hanno interessato le regioni più ricche del paese, quelle del Nord: Lombardia e Liguria (-3,5 per cento), Emilia Romagna (-3,9 per cento) e il Piemonte (-4,7 per cento) sono le aree geografiche dove le famiglie hanno subito l’erosione più importante. Il Veneto si trova alla ottava posizione.

Venezia ha invece un rank, come provincia, di 75. Per fronteggiare l’inflazione i tassi salgono e la spinta verso l’alto si porta dietro tantissimi problemi. I segnali di preoccupazione sono oramai vari: recenti stime indicano aumenti del 4% in Veneto delle richieste di prestiti per sostenere le spese mediche mentre diminuiscono del 9% quelli per finanziare i matrimoni.

Una famiglia su tre nel Veneziano fatica a pagare i rincari delle rate del mutuo casa, specie se a tasso variabile. E c’è il rischio pignoramenti per 4.400 under 35, che rischiano più di tutti.