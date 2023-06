Torna l’eroina gialla a Mestre. Pusher arrestato dai vigili per la quinta volta

Ritorna a Mestre l’eroina gialla, il killer che tra il 2017 e il 2018 aveva fatto in città oltre venti morti per overdose. L’hanno sequestrata gli agenti della Polizia locale ad un noto spacciatore arrestato martedì pomeriggio in via Piave angolo via Fiume. Addosso al pusher, gli agenti del commissario Gianni Franzoi gli hanno trovato oltre dieci dosi di eroina e cocaina.

La gran parte era eroina gialla. Droga sparita per alcuni anni, almeno sulla piazza di Mestre e che ora sta facendo capolino. Il pericolo maggiore è sempre per chi ne fa uso e arriva da fuori città e non ne conosce il pericolo derivato al grado di purezza e all’aggiunta di un farmaco che ne aumenta gli effetti.

L’operazione degli agenti della locale è iniziata quando martedì pomeriggio si sono accorti che il nigeriano di 30 anni era entrato al bar La Queva e si è seduto. Era evidente, per gli agenti, che stesse attendendo le chiamate dei clienti e per passare inosservato si era confuso tra i presenti nel locale. In quel momento all’interno del bar c’erano una ventina di avventori.

Poco dopo sono entrati anche i vigili vestititi in borghese. Come si sono diretti verso lo straniero, questi ha capito subito che i due agenti stavano cercando lui. Ha tentato la fuga. Prima ha sgomitato e spintonato i clienti per scappare, poi ha raggiunto la strada. Ma qui gli inseguitori lo hanno bloccato prima che riuscisse a buttare la droga che aveva addosso. In tasca, nascoste in due sacchettini, hanno trovato le dosi di eroina e cocaina.

Portato in ufficio al Tronchetto, lo straniero è stato arrestato per spaccio e ha trascorso due notti, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, in cella di sicurezza. Ieri mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e in attesa del processo, previsto per il 19 luglio, ha disposto che non possa mettere più piede in Veneto. Il pusher è al suo quinto arresto, sempre per spaccio, tra Mestre e Padova.