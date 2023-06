«Mai avvenuti due suicidi così ravvicinati». Carcere di Venezia, il garante dei detenuti lancia l’allarme

«Due suicidi in così breve tempo sono di una gravità unica. Anche a memoria del cappellano del carcere, episodi del genere così ravvicinati non erano mai avvenuti prima. Queste morti non possono finire in un nulla.

Bisogna fare chiarezza sia con un’indagine interna all’amministrazione carceraria che con un’inchiesta della Procura». Ieri mattina l’avvocato Marco Foffano, garante dei detenuti per il Veneto, ha fatto visita in carcere. Ha incontrato la direttrice della casa circondariale per capire come sono andate le cose.

Avvocato Foffano che situazione ha trovato in carcere?

«La situazione è pesante per vari motivi, dall’insufficienza del personale della polizia penitenziaria al fatto che spesso gli stessi agenti non sono preparati per gestire certe situazioni molto pesanti.

Questo anche in considerazione del tipo di popolazione carceraria comune a tutte le strutture in Italia: molti detenuti hanno problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e spesso con una fragilità psichica che gli agenti non sono certo formati per affrontare. Basti pensare che in Italia ci sono in servizio all’incirca 37mila agenti di polizia penitenziaria e solo 800 operatori sociopedagogici».

Secondo lei è stato fatto di tutto per impedire che il detenuto arrivasse al suicidio?

«Ho parlato con la direttrice che mi ha ribadito che c’è stata la massima attenzione nei confronti del detenuto. Era stato messo in cella con dei detenuti conosciuti per la loro sensibilità a cui era stato chiesto di stare attenti e di segnalare eventuali atteggiamenti del compagno di cella che potessero far pensare alla decisione di farla finita.

Non è stato sufficiente e come ho detto la partita non può finire così. C’è bisogno di fare chiarezza. Ho spiegato poi alla direzione che il Garante dei detenuti non può venire a sapere dei suicidi da un collega avvocato o dai colleghi. Le regole prevedono che sia la direzione ad avvisare il Garante di questi fatti».

Intanto il clima in carcere a Santa Maria Maggiore rimane molto teso. Denuncia il coordinatore Regionale Fp Cgil Veneto Penitenziari Giampiero Pegoraro: «Ennesima protesta di alcuni detenuti della Casa Circondariale di Venezia, avvenuta mercoledì notte. Infatti sembra che un detenuto si sia ubriacato e abbia iniziato a protestare vivacemente trascinando nello “show” anche altri detenuti.

La situazione ha messo nuovamente a dura prova il poco personale di Polizia Penitenziaria in servizio, che è riuscito a contenere e a sedare con professionalità e nel rispetto delle persone la protesta. Si tratta dell’ennesimo episodio che si somma ai due suicidi, di un tentativo di evasione e di un'aggressione al personale. Situazione insostenibile e chi di dovere non fa nulla per risolvere il problema, Ministro in primis», conclude Giampiero Pegoraro.