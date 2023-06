Allarme ozono per il caldo record a Venezia: «Anziani e bimbi vanno protetti»

Scatta l’allerta ozono. Il caldo, quello tosto, si è fatto sentire, e con l’afa di questi ultimi giorni è arrivata anche l’allerta per lo smog fotochimico, ovvero l’ozono. A Venezia la soglia di informazione è stata superata nella giornata del 21 giugno, mercoledì.

Allerta ozono

Lo rende noto il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – la quale ha fatto sapere che è stata oltrepassata in provincia di Venezia la soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’ozono, ossia il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione”: anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori, che devono stare molto più attenti, come chi ha la pressione bassa e chi ha l’abitudine di bere poco.

Il valore massimo orario registrato nella stazione Parco Bissuola, da considerare il riferimento per la valutazione dell’ozono per il territorio comunale, è stato di 189 milligrammi per metro cubo, alle 16 dato da non sottovalutare. Nel Veneziano sono arrivate sulla scorta delle correnti di aria nord-africana, anche le polveri del deserto.

Malori e ondate di calore

Assieme al grande caldo sono arrivati anche i primi malori di stagione: c’è chi chiama il medico di base per farsi prescrivere sali minerali e ricostituenti, chi va a farsi misurare la pressione in farmacia perché si sente debole. Chi chiama in il 118 o si reca direttamente in Pronto soccorso.

Un problema soprattutto per le persone già deboli, chi soffre di dipendenze e vive in strada. Caldo tropicale all’ospedale dell’Angelo di Mestre. L’Usl 3 già dagli scorsi anni ha predisposto ombrelloni nel ballatoio al primo piano dove si attende il numero per accedere agli ambulatori: si viene indirizzati all’interno per aspettare il proprio turno, nei corridoi dove ci sono i tabelloni e l’aria condizionata. Rimane il fatto che fuori fa davvero parecchio caldo e per alcuni rappresenta un problema.

È stato attivato il “Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore”, come avviene ormai dal 2003 predisposto da Comune, Polizia locale, Protezione Civile, in collaborazione con l’Usl 3 Serenissima.

Il Piano prevede la diffusione massiva di opuscoli informativi sui comportamenti da seguire per difendersi dal caldo, distribuiti nel territorio: farmacie, medici di base, sedi e distretti Asl, uffici comunali e all’interno delle iniziative socio-ricreative del progetto Ocio Ciò Città Anziani e Sicurezza.

E ancora assistenza telefonica per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore (numero dedicato Comune 041 5351904 da lunedì a venerdì 7. 30-17. 30 – Numero Verde Regionale: 800 535 535 attivo 24h/24) e potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali già a disposizione della cittadinanza.

Rischio maltempo in arrivo

Il caldo afoso, porta con sè anche la possibilità di forti precipitazioni e situazioni meteo avverse, come ci hanno abituato le ultime stagioni. Ieri la Protezione civile del Comune, sulla base dei dati del Servizi meteorologico regionale, ha diramato l’allerta maltempo per oggi. Sono previsti fenomeni temporaleschi intensi: rovesci, raffiche di vento, grandinate.