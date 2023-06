San Donà, insulti al pediatra in pronto soccorso: arriva il risarcimento, lui dà tutto in beneficenza

Pediatra insultato alla pediatria di San Donà di Piave lo scorso dicembre: arriva il risarcimento. Il medico darà tutto il compenso recuperato dalla causa, 3000 euro circa, in beneficenza.

Il protagonista è il pediatra pordenonese Giorgio Cuffaro, salito il 9 aprile scorso, domenica di Pasqua, agli onori delle cronache per avere rianimato il piccolo Leonardo, andato in arresto cardiaco a Motta di Livenza, dopo l'incidente che lo vide coinvolto sulla Postumia e dal quale non si riprese del tutto, morendo infatti a Padova il 2 maggio scorso.

Il medico, colpito dalla vicenda del bambino morto, gli aveva anche dedicato una lettera struggente, intensissima, sensibile sull’amarezza e il dolore.

Ma Cuffaro, nel suo lavoro, e come tanti altri camici bianchi, si è trovato anche a fronteggiare non solo il dolore ma la rabbia di altri genitori. Lui stesso ha raccontato così l'episodio.

«Dovevo gestire una bambina di 8 anni con febbre e null'altro dalla sera prima, condotta in Ps pediatrico alle 6 di mattina da entrambi i genitori all’apparenza facoltosi.

I genitori furono prepotenti. Visitata da cima a fondo, e spiegata delicatamente l’inappropriatezza dell'accesso, in sala d'attesa in presenza di infermiera e altri genitori, i genitori della bambina hanno pronunciato frasi che sono state molto offensive».

Ma non è finita qui.

Cuffaro è stato addirittura chiamato a rapporto, dai genitori medesimi. Gli insulti sono stati di tenore pesante, racconta ancora il medico con frasi del tipo: “Nessuno ci ha mai trattati con una tale sufficienza", "Non è stato professionale"; "È un incompetente"; “coi bambini bisogna sapersi rapportare"; “i bambini vanno trattati tutti allo stesso modo”; “torni a studiare”.

Dalle contestazioni si è passati velocemente alla minaccia di azioni legali nei confronti del pediatra in servizio di turno. «Io ho registrato tutto», spiega ancora Cuffaro.

Dopo gli insulti, quindi, sono volate le minacce. «Mi sono limitato a dire di abbassare la voce e che anche io avrei fatto tutto il possibile per difendermi.

Con un avvocato abbiamo inviato la controparte alla negoziazione assistita. Non avendo inizialmente risposto, poco prima dello scadere dei 90 giorni, ho presentato anche denuncia/querela ai carabinieri. Ora – conclude il pediatra pordenonese- hanno dovuto risarcirmi come da accordi, pagare 2 avvocati (penalista e civilista), e inviare lettera di scuse a sottoscritto, primario e direttore sanitario».

La Pediatria di San Donà ha appoggiato il medico in tutto e il primario Pier Giuseppe Flora ha manifestato tutta la solidarietà, sua e dell'Azienda sanitaria 4 del Veneto Orientale su questa vicenda.