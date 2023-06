Lezioni di muratore per i richiedenti asilo a Venezia

Inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed altri in condizioni di vulnerabilità, a settembre il primo corso di formazione per diventare muratori. La Prefettura mette in pratica il Protocollo del Governo Draghi firmato lo scorso anno per gettare le basi di un’accoglienza attiva verso chi arriva nel nostro Paese per trovare un futuro.

Mercoledì in Prefettura riunione del tavolo tecnico voluto dal Prefetto Michele Di Bari. Con lui c’erano i rappresentanti del Centro Edili Venezia, l'Ance, le Organizzazioni Sindacali di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e i rappresentanti degli Enti Gestori dei Centri di Accoglienza Straordinari che si trovano nel territorio della Città Metropolitana.

«L'obiettivo è quello di attuare azioni specifiche sul territorio per favorire l’inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale tramite la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia, che andrebbero ad integrare iniziative già in atto in altre realtà nel settore turistico, avviate da circa un anno - spiega il Prefetto Di Bari -. La realizzazione del progetto consentirà di formare lavoratori in un settore in forte espansione, che va oltre la stagionalità, e di assicurare un'opportunità di inserimento nel mondo nel lavoro attraverso percorsi regolari e di legalità, che superino il rischio di sfruttamento derivante dal lavoro nero e dal capolarato». Piaghe queste ultime che caratterizzano in maniera forte anche il nostro territorio come dimostrano recenti operazioni della Guardia di Finanza e dei carabinieri.

Un progetto accolto positivamente da chi siede al tavolo tecnico ad iniziare dall'ANCE che ha assicurato il proprio impegno nel fornire gli strumenti per garantire ai partecipanti il corso una formazione adeguata al mercato della manodopera edile. I sindacati hanno mostrato fin dall’inizio la piena disponibilità al progetto, hanno sottolineato l'importanza di un lavoro sinergico, che possa consentire alle persone che accederanno all'attività formativa «consapevolezza e supporto anche sul piano dei diritti e dei doveri dei lavoratori e sulla conoscenza delle norme».

Tra i più entusiasti del progetto ci sono i gestori dei centri di accoglienza che hganno evdienziato però la necessità di «favorire ed accelerare il processo di regolarizzazione dei richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio».

Tornando all’aspetto operativo per dare avvio al progetto i gestori dei centri d’accoglienza invieranno al Centro Edili di Venezia, responsabile dell'organizzazione dei corsi, l'elenco dei migranti interessati ad essere inseriti nel percorso formativo. Infine, prima dell’inizio dei corsi a settembre, , saranno svolti diversi test di valutazione per selezionare i partecipanti al progetto.