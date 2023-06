Maturità a Venezia, deludono le tracce della prova di italiano. Più agevole la lettera di Piero Angela

Escono e si aspettano seduti sul bordo del canale o sui gradini della scuola per un’ultima sigaretta insieme. «È andata, dai» si dicono a vicenda, tirando un sospiro di sollievo. Insieme all’anidride carbonica buttano fuori anche l’ansia accumulata in questi giorni. Sono i maturandi, reduci da sei ore di prima prova, il tema di italiano. Sette tracce suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre spunti per il testo argomentativo e due temi di attualità. Nel plico proveniente dal Ministero ci si aspettava di tutto ma non ciò che è arrivato.

Niente D’Annunzio e Svevo, gli autori più quotati al toto tracce, niente guerra in Ucraina, intelligenza artificiale e diritti civili. I pronostici si sono rivelati un flop. «Pessime tracce, è andata in maniera diversa da ciò che ci aspettavamo» commenta Matteo Gallo, studente al liceo artistico Marco Polo. Quasimodo e Moravia, dei fulmini a ciel sereno. Anzi, serenissimo. «Non avevamo fatto nessuno dei due» commenta Filippo Orlando. Anche Francesca Quintavalle, dell’indirizzo socio sanitario all’Istituto Vendramin Correr spiega che il programma di italiano non comprendeva né uno né l’altro. Grande sorpresa per il brano tratto dal libro-testamento di Piero Angela, “Le dieci cose che ho imparato” e per la lettera aperta al ministro Patrizio Bianchi inviata dal mondo accademico e culturale, in pandemia, per reintrodurre le prove scritte alla maturità. «Di certo non ci aspettavamo una traccia sull’esame stesso» continua Gallo.

Matteo Gallo

Ascoltando i racconti dei maturandi, la più scelta è stata quella tratta da un articolo di Marco Belpoliti su Repubblica, “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”. «Era la meno peggio» spiegano in molti, «quella più legata all’attualità». Quasi nessuno ha scelto il brano di Federico Chabod “L’idea di nazione” e nemmeno il testo della Fallaci tratto dal libro “Intervista con la storia”.

Filippo Orlando

Più apprezzato è stato sicuramente Piero Angela. «Ho sottolineato l’importanza della creatività umana nello sviluppo scientifico, andando contro chi dice che serve solo la conoscenza matematica. Ho citato marchi come Nokia e Kodak, messi da parte per idee più creative» spiega Rebecca Toader, del liceo artistico. «Speravo nei diritti civili. Probabilmente è una scelta politica, considerando chi sta al potere. O forse è anche perché sono temi troppo attuali».

Francesca Quintavalle

«Mi aspettavo Berlusconi, considerando la recente morte» aggiunge Orlando. Anche fuori dall’Istituto Vendramin Correr si tirano sospiri di sollievo. «Puntiamo sulla seconda prova, che consisterà nella progettazione di un servizio per anziani» spiegano le studentesse dell’indirizzo socio sanitario. Rispetto alle tracce uscite, a prendere parola è Francesca Quintavalle, che il prossimo anno vorrebbe immatricolarsi all’Università di Padova per studiare psicologia. «Ci aspettavamo spunti più attuali». Rispetto al fatto che istituti tecnici e professionali abbiano la stessa prova di italiano dei licei, le studentesse sono perplessità: «Il percorso è diverso, la preparazione è diversa, allora perché le stesse tracce?».