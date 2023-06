Marcon, assunti in Fedex tutti i lavoratori del magazzino

Assunti tutti i lavoratori del magazzino di Marcon. La Filt Cgil di Venezia festeggia dopo aver completato con la firma di accordi individuali un processo di internalizzazione dei lavoratori del magazzino dell'hub di Marcon in Fedex.

«È un grande risultato. Economico per i lavoratori che sono stati assunti dal gigante americano. Ma anche sociale. Alcuni migranti, ora cittadini italiani, hanno lavorato per delle cooperative che spesso si avvicendavano facendo saltare ora lo stipendio ora alcuni ratei delle ferie e il tfr. Finalmente ora sono assunti direttamente», spiegano dal sindacato.

Sia a livello metropolitano che a livello nazionale - da anni - la Filt Cgil combatte per un progetto di internalizzazione, per un progetto del personale dalle committenze. Questo al fine ripristinare un ordine di legalità che spesso nella logistica non trovava spazio.

L’accordo è importante perché i lavoratori assunti direttamente dalla committenza di corriere espresso esclude la possibilità di incunearsi di alcune cooperative spurie o non proprio cristalline, che hanno invaso il mondo della logistica per anni.

Dal primo di luglio i lavoratori del magazzino saranno assunti direttamente da Fedex. Nell’accordo – inoltre- sono stati innalzati anche i livelli retributivi. I lavoratori avranno un aumento di stipendio di più di €2000 annui e visto che fanno parte della “Grande Famiglia Fedex” avranno anche il riconoscimento di un premio di risultato.

La Filt Cgil di Venezia «si augura che questo processo virtuoso sia esempio anche altri tutte le aziende di spedizionieri e corrieri espressi a partire da Amazon . Tutto questo per ottenere un mercato del lavoro sempre più garante di salario garantito e di lavoro buono che scaccia il malaffare».