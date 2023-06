Neo consigliere di FdI controcorrente: «La legge sulle unioni civili c’è, chi amministra deve applicarla»

Unioni civili e “obiettori”, Giulio Bonet, 19enne consigliere di FdI, figlio dell’ex sindaca Francesca Zaccariotto, sceglie la linea della legalità e del rispetto. Il dibattito acceso in maggioranza ha visto il sindaco, Alberto Teso, mettersi a disposizione, mentre il vice sindaco Giuliano Fogliani (Lega) chiedere l’esonero assieme al presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Rizzello (FdI).

Cosa pensi della loro decisione?

«La rispetto, non voglio criticare, io però la penso diversamente davanti a una legge del 2016 che stabilisce dei diritti. Se tutti si comportassero così, per motivi personali o per quello che decide un partito, potremmo trovarci in una situazione paradossale in cui in un Comune nessuno vuole mettersi a disposizione per le unioni civili negando un diritto».

La discussione è iniziata dopo la manifestazione lgbt-trans di domenica nel ricordo di Cloe Bianco.

«Domenica c’era la manifestazione in ricordo di Cloe. Oggi si parla del rapporto tra amministrazione e unioni civili, questioni profondamente diverse».

Qual è dunque la sua posizione?

«Condivido la posizione espressa dal sindaco Teso che rimarca la differenza tra unione civile e tutto ciò che riguarda l’adozione da parte di coppie omogenitoriali e l’utero in affitto. Il tema delle unioni civili riguarda una decisione che viene presa da due persone adulte, maggiorenni che, per formalizzare il loro rapporto decidono di unirsi civilmente. Di fronte a questa decisione che non c’entra con questioni legate alla filiazione non posso dirmi contrario».

Nei Comuni sono emerse differenziazioni...

«Dal momento che questo genere di unioni sono normate non sarebbe giusto che ci fossero differenze fra chiunque abita in Italia, a prescindere da chi amministra questo o quel Comune. Ho criticato la decisione di Sala, sindaco di Milano, e poi quella di Gualtieri, sindaco di Roma, che decisero di andare contro la legge registrando i figli di coppie omogenitoriali. Se viviamo all’interno di una società civile dobbiamo rispettarne le leggi che regolano i rapporti fra individui e la vita degli individui stessi, piacciano o non piacciano singolarmente ai cittadini. Se la registrazione non è regolamentata non viene fatta. Di contro, le unioni civili dal 2016 sono normate dalla legge Cirinnà e, di conseguenza, mi attengo al contenuto della legge».