Il grazie di una dipendente all’albergatrice Marsica Battistel

Il saluto della città di Jesolo all'albergatrice Marsica Battistel in Menazza. Giovedì alle 15 nella chiesa di piazza Trieste al lido, il sindaco, Christofer De Zotti, il presidente dell'Aja, Pierfrancesco Contarin e i rappresentanti delle associazioni di categoria di Jesolo per tributare alla 77enne imprenditrice di Jesolo, originaria di Palazzetto, l'ultimo commosso saluto. La cerimonia si è aperta con una lettera che è stata letta da una delle collaboratrici nelle sei strutture ricettive della famiglia, la quale ha ringraziato l'albergatrice per l'esempio di umanità e professionalità, modello di gestione familiare e moderna degli alberghi assieme ai figli Igor e Daniel che hanno ricevuto le condoglianze sentite di tanti amici e di chi ha vissuto l'esperienza di lavorare con loro. Poi l'omelia del parroco don Lucio. Marsica era una donna energica e tenace, combattiva e professionale che aveva dedicato una vita, assieme al compianto marito Gino, al lavoro contribuendo alla crescita dell'offerta turistica di Jesolo.