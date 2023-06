L’addio al patron del Torronificio Scaldaferro: “Ha portato il nome di Dolo nel mondo”

"Marco Franco Scaldaferro ha dato tanto alla sua comunità attraverso il suo impegno come imprenditore e la sua generosità nei confronti di chi era in difficoltà. Ha portato il nome di Dolo nel mondo".

Lo ha detto il parroco di Dolo don Francesco durante i funerali di Marco Franco Scaldaferro, che ha gestito per anni il torronificio Scaldaferro, conosciuto in tutto il mondo per la bontà dei prodotti. L’imprenditore si è spento a 88 anni.

Il feretro dell'imprenditore Franco Scaldaferro (foto Paolo Zaffaina/Agenzia Pòrcile)

A ricordarlo in chiesa, leggendo un testamento personale, il figlio Pietro. Tra le righe, tanti insegnamenti da padre a figlio, soprattutto dal punto di vista umano. “Non aspettiamoci nulla dagli altri, dobbiamo essere noi indispensabili agli altri”, uno dei moniti di Scaldaferro che ha anche auspicato che non si viva nell’ansia ogni situazione.

"Mio papà”, ha detto il figlio, “era anche uno scrittore. Stava lavorando a un libro che resterà a me e che ho letto dopo la sua morte".

Alla famiglia sono giunte in questi giorni le condoglianze del Comune .