A Mira una bolletta pazza dopo la morte del marito

Prima la scomparsa del marito, poi la bolletta del gas da 1.700 euro, maturata in seguito alla voltura richiesta dopo il decesso. Per C.B, 50enne impiegata residente a Mira, questo non è proprio un momento facile. Il lutto, infatti, ha determinato una serie di conseguenze sfociate con una maxi-fattura recapitatale da E-on e relativa a un periodo che va dal 6 marzo al 30 aprile.

Ora la 50enne di Mira ha deciso di affidarsi all’Adico dopo un primo reclamo presentato da sola e rispedito al mittente dal fornitore.

La vicenda è ingarbugliata. A quanto pare, seguendo le stesse spiegazioni di E-On, la donna ha richiesto via web la voltura "mortis causa" della fornitura. In questa fase la donna avrebbe però selezionato un’offerta che si chiama E.On Placet fissa gas domestici con un costo spropositato: 3,49 euro al metro cubo (ricordiamo che a fine estate 2022, con l’inflazione al top, il gas costava circa 1,50 euro al metro cubo ed era già considerato un record).

Ovviamente con queste tariffe si fa presto a spendere 1.700 euro in circa due mesi di consumi e dunque l’importo maturato appare corretto.

«Cosa è andato storto nelle operazioni di voltura?» si chiede il presidente di Adico Carlo Garofolini, «Temiamo, infatti, che non sia molto chiaro il meccanismo della voltura anche perché difficilmente un utente sottoscriverebbe un contratto con quelle tariffe, pur supponendo che l’offerta presenti pure qualche vantaggio per specifiche forniture. Il nostro dubbio è che le operazioni on line per la voltura non siano trasparenti. Fra l’altro stiamo seguendo due casi simili con un’altra azienda». Precise le conclusioni. «Vogliamo vederci chiaro – conclude il presidente Adico Garofolini - augurandoci che non esista una strategia mirata a condurre l’utente in errore».